蟬聯5星市長　林智堅：改變已經實現不會鬆懈

《遠見雜誌》今天公布2018年「縣市長施政滿意度大調查」，新竹市長林智堅再度蟬聯5星得主，排名更較去年攀升一名，他指出，上任以來以「小城大戰略」擘劃城市，感謝市民對市府的肯定，強調改變已實現，未來不會鬆懈，因為新竹市民應該也值得更幸福的生活。

《遠見》指出，林智堅滿意度74.2%，較去年70.0%持續進步，且今年民調在全國縣巿首長排第四，較去年排名前進一名，與桃園市長鄭文燦、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭、連江縣長劉增應同列「五星俱樂部」。林智堅同鄭文燦、劉增應，仍在第一任內，今年蟬聯五顆星，也屬不易。林智堅的連任支持度，也從去年57.9%略增至59.7%。