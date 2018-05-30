蟬聯5星市長　林智堅：改變已經實現不會鬆懈

《遠見雜誌》今天公布2018年「縣市長施政滿意度大調查」，新竹市長林智堅再度蟬聯5星得主，排名更較去年攀升一名，他指出，上任以來以「小城大戰略」擘劃城市，感謝市民對市府的肯定，強調改變已實現，未來不會鬆懈，因為新竹市民應該也值得更幸福的生活。
《遠見》指出，林智堅滿意度74.2%，較去年70.0%持續進步，且今年民調在全國縣巿首長排第四，較去年排名前進一名，與桃園市長鄭文燦、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭、連江縣長劉增應同列「五星俱樂部」。林智堅同鄭文燦、劉增應，仍在第一任內，今年蟬聯五顆星，也屬不易。林智堅的連任支持度，也從去年57.9%略增至59.7%。
「改變已經實現，我們不會鬆懈！」林智堅說，新竹市是小而美的城市，但經濟動能充沛，人均創稅額高達28.6萬，全國排名第一，他上任後以「小城大戰略」擘劃城市，後致力將資源極大化，向中央成功爭取逾102億經費，
此外，他也積極開發策略夥伴，與聯發科及馬偕、中油及台肥等緊密合作，啟動竹科X等計畫，要創造市民與城市的認同感、光榮感、幸福感，打造令市民驕傲的新竹市。
《遠見雜誌》「縣市長施政滿意度大調查」，今年同步訪問22縣市，受訪人數1萬4347人，除納入首長個人滿意度、施政分數，更綜合八大施政面向績效，包括教育、環保、警政治安、道路與交通、消防、公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業，最後依權數計算總成績，從高到低分成群組，從最高五顆星，往下依序排星等。