NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

蟬聯5星市長　林智堅：改變已經實現不會鬆懈

記者陳志偉／新竹市報導2018/05/30 11:12
▲《遠見》縣市長滿意度調查，林智堅再度蟬聯5星。（圖／陳志偉攝，2018.05.30）
▲《遠見》縣市長滿意度調查，林智堅再度蟬聯5星。（圖／陳志偉攝，2018.05.30）

《遠見雜誌》今天公布2018年「縣市長施政滿意度大調查」，新竹市長林智堅再度蟬聯5星得主，排名更較去年攀升一名，他指出，上任以來以「小城大戰略」擘劃城市，感謝市民對市府的肯定，強調改變已實現，未來不會鬆懈，因為新竹市民應該也值得更幸福的生活。

《遠見》指出，林智堅滿意度74.2%，較去年70.0%持續進步，且今年民調在全國縣巿首長排第四，較去年排名前進一名，與桃園市長鄭文燦、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭、連江縣長劉增應同列「五星俱樂部」。林智堅同鄭文燦、劉增應，仍在第一任內，今年蟬聯五顆星，也屬不易。林智堅的連任支持度，也從去年57.9%略增至59.7%。

「改變已經實現，我們不會鬆懈！」林智堅說，新竹市是小而美的城市，但經濟動能充沛，人均創稅額高達28.6萬，全國排名第一，他上任後以「小城大戰略」擘劃城市，後致力將資源極大化，向中央成功爭取逾102億經費，

此外，他也積極開發策略夥伴，與聯發科及馬偕、中油及台肥等緊密合作，啟動竹科X等計畫，要創造市民與城市的認同感、光榮感、幸福感，打造令市民驕傲的新竹市。

《遠見雜誌》「縣市長施政滿意度大調查」，今年同步訪問22縣市，受訪人數1萬4347人，除納入首長個人滿意度、施政分數，更綜合八大施政面向績效，包括教育、環保、警政治安、道路與交通、消防、公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業，最後依權數計算總成績，從高到低分成群組，從最高五顆星，往下依序排星等。

關鍵字林智堅遠見雜誌五星市長
嚇！雪霸地區30年前鋁箔包未腐化

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan