傅達仁赴瑞士完成「最後心願」　欣慰PO文：仗已打完

85歲前體育主播傅達仁罹患胰臟癌末期，他為求安樂善終積極推動安樂死法案，已在瑞士取得執行資格的他，因兒子的婚事暫緩計劃。今（30）日他在臉書PO出人在瑞士的照片，表示透過專家治療讓他多活了3個月，自己「仗已打完」，透露將繼續完成「最後的心願」，暗示仍會接受安樂死！

傅達仁今日分享多張在瑞士的照片，照片中的他擺出叉腰及揮手POSE，看起來精神還不錯，表示先前兒子舉辦婚禮替他「沖喜」，總統、副總統等政要也到場祝賀，「恩典和榮耀，集於一身」，他說因癌症專家的治療讓他多活了3個月，也完成了各界長官希望他不要隨便使用安樂死資格的期待，如今「仗已打完」，堅定地說：「再繼續努力完成我最後的心願」！



▲傅達仁氣色看起來還不錯。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.30）

最後傅達仁再次表達希望台灣能通過安樂死法案，並感性地說：「I love u all Taiwan！」事實上，傅達仁曾表示如果能在台灣執行安樂死，他「絕不會花錢客死他鄉」，而今他仍堅持回到瑞士接受安樂死，就是希望能藉由自身例子，喚起政府對病人自主權的重視！



▲傅達仁臉書全文。（圖／翻攝傅達仁臉書 , 2018.05.30）