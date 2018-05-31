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iOS  11.4 上線　四大超實用功能快去更新！

記者易皓瑜／台北報導2018/05/31 12:06
▲ iOS 11.4 正式版上線，這將是 iOS 11 的最後一個大型更新，推出多種超實用功能。（圖／翻攝Apple）
▲ iOS 11.4 正式版上線，這將是 iOS 11 的最後一個大型更新，推出多種超實用功能。（圖／翻攝Apple）

蘋果趕在 6 月 4 日 全球開發者大會（ WWDC ）前，釋出 iOS 11.4 正式版，將是 iOS 11 的最後一個大型更新版本，本次更新了多項超棒功能，包括： iCloud Message雲端上的訊息同步、 AirPlay 2 、 HomePod 立體聲支援、以及 ClassKit 支援等四大功能。 

iCloud 雲端「訊息」同步 


▲現透過 iCloud 即可同步所有 iMessage 上的訊息。（圖／翻攝Apple）

即日起，所有 iMessage 上的訊息都可透過 iCloud 同步。當在用戶任一台 iOS 裝置刪除 iMessage 訊息內容時，也會在其他裝置同步刪除，大大增加了用戶訊息隱私的安全性。 

一組 HomePod 打造立體聲音響


▲ 使用者更新 iOS 後可透過 HomePod 查看行事曆。（圖／翻攝Apple）

目前已在美國等地發售的蘋果智能音箱 HomePod ，新版 iOS 將支援 iPhone 或 iPad 使用於 HomePod 上，只要家中有兩台 HomePod 就可組成一個立體聲喇叭。另外也可透過 HomePod 查看、編輯、刪除日曆行程功能（限美國、英國、澳洲等三個 HomePod 上市國家使用）。 

AirPlay 2 家中多音訊空間 


▲AirPlay 2 隨 iOS 11.4 升級，可讓家中多個 Apple Device 做音樂串流。（圖／翻攝Apple）

隨著 iOS 11.4升級， AirPlay 2 的音樂串流功能也更上一層樓！使用者可以透過 iOS 設備控制整個家中所有支援 AirPlay 2 的硬件，包括 Apple TV 、 HomePod 等，同時可控制家中的各個喇叭同步播放音樂，或是各撥放不同音樂。 

ClassKit 全新教育者開發平台


▲全新教育者開發平台 ClassKit ，未來 APP Store 上將可見更多教育相關 APP 。（圖／翻攝Apple）

蘋果今春推出的全新開發者架構 ClassKit ，提供許多頂尖的教育 App 都可以採用 ClassKit 進行開發，未來教師可透過 Schoolwork 「功業」 App ，在 iBooks 中向學生指派作業。 

iOS 12 今秋推出在即，而蘋果本次 iOS 11.4 版本將是 iOS 11 最後一次大幅更新。上線以來，使用者均表示沒有卡頓等狀況，目前全球也未傳出任何災情，果粉們可安心更新。

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