NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈楊小黎見母被導演劇本丟臉上大哭林益全1400安出爐　史上第8人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

華爾街互聯網觀察報告出爐：科技業瘋投AI、內容訂閱

記者易皓瑜／台北報導2018/05/31 18:12
▲華爾街分析師 Mary Meeker 公布 2018 年互聯網觀察報告，預測內容訂閱產業、語音辨識、 AI 將成下一大熱門。而阿里巴巴憑著使用者大數據將帶來全新電商模式。（圖／翻攝 網路）
▲華爾街分析師 Mary Meeker 公布 2018 年互聯網觀察報告，預測內容訂閱產業、語音辨識、 AI 將成下一大熱門。而阿里巴巴憑著使用者大數據將帶來全新電商模式。（圖／翻攝 網路）

華爾街分析師 Mary Meeker 自 1995年以來，年年都會發表一份年度網路趨勢報告（ Internet Trend Report ），這份報告曾神準預測美國次貸風暴、互聯網廣告崛起、穿戴式裝備成長等市場趨勢。 2018 年版本正式出爐，著眼於網路用戶行為、電商市場，以及中國大陸互聯網觀察。 

報告中最為矚目的，指出了中國大陸已成為全球最大網路公司發源地。目前，大陸擁有全球 20 家最大網路公司中的 9 家、美國有 11 家。在 2012 年，美國有 9 家，大陸僅有 2 家，顯見其成長之快速。

而阿里巴巴已成當今內容最廣泛的電商巨頭，年成交金額已超越亞馬遜，同時，阿里巴巴平台上每月有上億筆交易資料，這些資料都成使用者的消費行為大數據，阿里巴巴也藉旗下所擁有的雲端技術、數據學習，向消費者精準的推薦產品。同時，這些資料也用於電商平台的優化上，此模式徹底改變了中國大陸網路電商市場。 

另外，拜低價手機以及 WiFi 普及所賜，全球上網人口已達 36 億，然而網路用戶數成長卻趨緩，用戶的上網時間則增加，從 2016 年的每日 5.6 小時， 2017 年上升至每天 5.9 小時，其中過半數用戶是使用行動裝置，至於桌上型電腦使用時間則創新低，從 2.2 小時降為 2.1 小時。 

此外，隨使用者每日上網時間增加，內容訂閱產業如 Netflix 、 Stitch Fix 、 Spotify 等後勢持續看漲，這些企業的年營業額皆大幅度增加，未來可望有更多此類服務商出現。  



▲低價手機讓全球半數人口得已上網，進而改變全球廣告生態，也造就網路電商、內容產業的崛起。（圖／翻攝互聯網報告書）

全球科技業巨頭大量投資在人工智慧上， 目前 Google Alphabet 與亞馬遜 AI 的文字辨識準確度已達 95% ，這意味著如亞馬遜 Echo 等語音控制裝置的前景看好，在 2017 年， Echo 就售出了上千萬台。 

關鍵字mary meekergoogle alphabetaiamazon echonetflixinternet trend report互聯網
殺女師逃死　宅神：加害者被捧手心小米8登場 　首款臉部辨識安卓機

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan