華爾街互聯網觀察報告出爐：科技業瘋投AI、內容訂閱

報告中最為矚目的，指出了中國大陸已成為全球最大網路公司發源地。目前，大陸擁有全球 20 家最大網路公司中的 9 家、美國有 11 家。在 2012 年，美國有 9 家，大陸僅有 2 家，顯見其成長之快速。

華爾街分析師 Mary Meeker 自 1995年以來，年年都會發表一份年度網路趨勢報告（ Internet Trend Report ），這份報告曾神準預測美國次貸風暴、互聯網廣告崛起、穿戴式裝備成長等市場趨勢。 2018 年版本正式出爐，著眼於網路用戶行為、電商市場，以及中國大陸互聯網觀察。

而阿里巴巴已成當今內容最廣泛的電商巨頭，年成交金額已超越亞馬遜，同時，阿里巴巴平台上每月有上億筆交易資料，這些資料都成使用者的消費行為大數據，阿里巴巴也藉旗下所擁有的雲端技術、數據學習，向消費者精準的推薦產品。同時，這些資料也用於電商平台的優化上，此模式徹底改變了中國大陸網路電商市場。

另外，拜低價手機以及 WiFi 普及所賜，全球上網人口已達 36 億，然而網路用戶數成長卻趨緩，用戶的上網時間則增加，從 2016 年的每日 5.6 小時， 2017 年上升至每天 5.9 小時，其中過半數用戶是使用行動裝置，至於桌上型電腦使用時間則創新低，從 2.2 小時降為 2.1 小時。

此外，隨使用者每日上網時間增加，內容訂閱產業如 Netflix 、 Stitch Fix 、 Spotify 等後勢持續看漲，這些企業的年營業額皆大幅度增加，未來可望有更多此類服務商出現。





▲低價手機讓全球半數人口得已上網，進而改變全球廣告生態，也造就網路電商、內容產業的崛起。（圖／翻攝互聯網報告書）

全球科技業巨頭大量投資在人工智慧上， 目前 Google Alphabet 與亞馬遜 AI 的文字辨識準確度已達 95% ，這意味著如亞馬遜 Echo 等語音控制裝置的前景看好，在 2017 年， Echo 就售出了上千萬台。