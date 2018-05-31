呂秀蓮退黨？蘇貞昌：希望她繼續為民進黨、台灣貢獻

前副總統呂秀蓮聲明要跟民進黨說掰掰，同時不排除會退黨參選台北市，也為年底的選戰投下震撼彈；民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，呂秀蓮早年為女權、民主、人權奔走，犧牲非常的大，希望她能繼續為民進黨、台灣貢獻。

蘇貞昌今（31）日晚間分別參加新北市議員林銘仁、林秀惠舉辦的市政說明會，由於民進黨新北市黨部主委余天因故未出席，引發各界的諸多揣測；蘇貞昌表示，余主委很認真，也知道天仔的個性，他已經來參加很多場，今天原本說要來，後來聽說是夫人亞萍的身體有狀況，陪她看醫生，也不要為難余天每場都要參加。