呂秀蓮退黨？蘇貞昌：希望她繼續為民進黨、台灣貢獻

前副總統呂秀蓮聲明要跟民進黨說掰掰，同時不排除會退黨參選台北市，也為年底的選戰投下震撼彈；民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，呂秀蓮早年為女權、民主、人權奔走，犧牲非常的大，希望她能繼續為民進黨、台灣貢獻。
蘇貞昌今（31）日晚間分別參加新北市議員林銘仁、林秀惠舉辦的市政說明會，由於民進黨新北市黨部主委余天因故未出席，引發各界的諸多揣測；蘇貞昌表示，余主委很認真，也知道天仔的個性，他已經來參加很多場，今天原本說要來，後來聽說是夫人亞萍的身體有狀況，陪她看醫生，也不要為難余天每場都要參加。
媒體追問屬於正國會的余天，如果有出現的話，外界就會解讀民進黨的派系整合成功；蘇貞昌回應，我們現在議員一場一場的辦，前總召林秀惠很認真，也得到整個議會、大家的支持，今天這場辦得很好，以後我們都會照這個情況，每一場大家都從各方面努力來辦，大家團結合作贏得勝利。
明天競選辦公室會成立，有很多府會大老都來擔任重要的職務？蘇貞昌指出，新北市長的選舉不簡單，很多老朋友、好朋友或過去的夥伴，紛紛從各地趕過來支持，還有很多新的年輕朋友也都加入；很希望這場選舉，能夠藉這個整個的過程，吸引更多的人才，也讓更多的人才出來好好表現，新北需要好人才，大家一起來。