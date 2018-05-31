洪耀福說帖　現階段為何不能換掉民進黨

民進黨祕書長洪耀福今（31）日簡述民進黨在歷史的三個階段使命，並強調，「民進黨寧願因為改革而失去政權，也不能為了保住政權而無所作為」。
洪耀福坦言，民進黨因為大刀闊斧的推動改革，而流失部分年輕族群的支持，這是因為青年的政黨認同本來就比較容易浮動，民進黨執政後也難免陷入守勢，尤其在改革的紛亂中，本來就會有很多紛擾但等到改革成果出現後。
他強調，年輕人終究會知道，這些改革都是為了下一代好，只要撐到那個時間點，年輕人一定會感受到，改革的果實是他們收割。
洪耀福指出，民進黨在歷史有三個階段使命，第一個是爭取民主，等到民進黨執政後，第二個就是改革，把政治體制、經濟體制改好，厚植國家實力，「這也是我們現階段的使命」，而第三個使命就是打造富強國家，讓人民富有、國家強盛，唯有三階段使命都完成後，民進黨的歷史任務才會真正完成。
洪耀福希望台灣社會理解，民進黨是一把改革的刀，例如當年英國首相帶領英國打贏二戰，如果打到一半邱就被換下，那英國的命運可能就要改寫，「所以英國人很聰明，等到邱吉爾帶領英國打贏二戰後，再把邱吉爾換下來」，這是英國人民的智慧。同樣的，希望台灣民眾讓民進黨把自己的歷史任務完成，只要民進黨完成自己的使命，縱然到時再換黨執政，「我也沒有意見」、「怎麼會改革一半就想把民進黨換下來」？
洪耀福相信台灣人民會有英國人民的智慧，「這是民進黨應該要實踐的使命，從民主改革到富強，這是民進黨對台灣任務的三部曲」。