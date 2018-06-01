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活絡壯圍濱海旅遊　東北角風管處推台灣好行－壯圍沙丘線

記者李清貴／宜蘭報導2018/06/01 08:49
▲「台灣好行-壯圍沙丘線」6月1日正式上路。（圖／東北角風管處提供 , 2018.06.01)
▲「台灣好行-壯圍沙丘線」6月1日正式上路。（圖／東北角風管處提供 , 2018.06.01)

為提供前往壯圍濱海旅遊的遊客更方便的大眾運輸工具，交通部觀光局東北角管理處推出「台灣好行-壯圍沙丘線」（綠18公車），這條路線使用低底盤公車，連結「宜蘭轉運站」至「頭城火車站」之間宜蘭濱海重要景點，並以壯圍沙丘旅遊服務園區為核心，沿途經過後埤、永鎮濱海遊憩區、大福海濱遊憩區等站點，今（1）日起正式上路，想要一探宜蘭海岸沙丘風光的旅客可以有更輕鬆方便的交通選擇。

「台灣好行（景點接駁）旅遊服務」是交通部觀光局自2009年起，專為觀光旅遊規畫的公車路線，串連全台各地重要景點，最適合喜愛隨興出遊的自由行旅客。壯圍沙丘旅遊服務園區已於今年4月底開幕，為提供前往壯圍濱海旅遊的遊客更方便的大眾運輸工具，交通部觀光局東北角管理處特別規畫全新「台灣好行-壯圍沙丘線」（綠18公車），連結「宜蘭轉運站」至「頭城火車站」之間宜蘭濱海的重要景點，6月1日正式上路，沿線行經宜蘭轉運站、宜蘭火車站(幾米廣場)、壯圍鄉公所、壯圍沙丘旅遊服務園區、後埤、永鎮濱海遊憩區、大福海濱遊憩區、頭城濱海森林公園(八角瞭望台)、大坑觀景台、烏石港(蘭陽博物館) 及頭城火車站等11個站點，每日發車時間為上午8點30分至下午4點30分，平日每60分鐘一班車，假日每30分鐘一班車，定時定點、方便旅客行程規畫。票價則採二段次計費(以壯圍沙丘園區為分段點)，每段次全票20元，如果持電子票證刷卡乘車，一般乘客可享優惠價15元，學生價只要10元。

東北角管理處表示，為讓遊客以最划算的價格體驗宜蘭海岸新亮點，6月7日將開賣「台灣好行-壯圍沙丘線」5款全新套票，結合沿線商家優惠，包含龜山島海景下午茶、壯圍穀倉伴手禮、宜蘭濱海自行車輕旅行等套裝遊程，只要149元起，就可輕鬆玩遍宜蘭海岸線。詳情可上東北角管理處官網或台灣好行官網查詢。
 

關鍵字壯圍沙丘旅遊服務園台灣好行東北角風管處
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