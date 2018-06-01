GT Dollar加密貨幣來台宣傳 看好區塊鏈應用

由美國七星雲集團、新加坡 GT 集團和 FULDA 國際集團舉辦的《全球區塊鏈高峰論壇》已在亞洲各國颳起金融科技旋風，GT 集團董事長張保羅表示，預料在不遠的將來，區塊鏈的應用將大於互聯網。

全球區塊鏈高峰論壇台北站將於明 (2) 日在文華東方酒店舉辦，以「驅動創新，共贏未來」為主題，GT 集團董事長張保羅表示，GT Dollar 未來也將布局亞洲市場，希望在區塊鏈全球化的發展下，台北不缺席。

張保羅表示，GT 集團跨足行動、金融科技、支付、機器人、人工智慧和區塊鏈等多個領域，也是區塊鏈虛擬資產和數位金融行業的領軍者，獲得新加坡政府支持，一般所稱的「空氣幣」並沒有真正的數字資產支撐價值，不過，GT Dollar 背後有完整的生態鏈，包括商家合作、交易系統、支付工具和電子商務平台作為其支持，可產生真正的數字資產，因此，比起其他虛擬幣更有發展的空間。