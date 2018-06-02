影／無端上個廁所也被毆　潮州加油站旁聚眾滋事

潮州警察分局光華派出所於今（2）日凌晨接獲民眾報案，指稱在潮州鎮延平路中油加油站有人聚眾滋事，員警迅速到達現場，並啟動快打部隊，出動線上警網前往支援，警方到達後發現，現場只留下被砸自小客車及4名被毆受傷乘客，其中一名黃姓乘客傷勢較嚴重轉送高雄醫學院附設醫院急救，目前在加護病房尚未清醒，其餘傷者就近至潮州安泰醫院救治，經訊問被害人因何事遭何人傷害，被害人均說不知道。

警方指出，今日凌晨0時18分許，林姓男子(86年次、屏東市人)駕駛自小客車附載黃姓乘客等3人，前來潮州吃宵夜，經過加油站欲上廁所，3名乘客甫下車，即遭到20幾名手持棍棒騎乘機車的嫌犯團團圍住，其中1名嫌犯將林姓駕駛叫下車後，20幾名嫌犯拿著棍棒砸車並朝其他乘客圍毆猛打，潮州警察分局接獲通報立即派遣分局快打警力前往處理，並通報線上警網前往支援，警方到場時另一方當事人已離去，只留下4名被害人及被砸車輛，目前警方已通知被害人及其車主到案偵詢，並調閱現場附近路口監視器過濾嫌犯車輛。