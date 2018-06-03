不斷更新／2018 hito流行音樂獎得獎名單

「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，邀集國內外共35組藝人登台演出，並頒發43個獎項，出席藝人包括畢書盡、周興哲、J.Sheon、吳卓源、小宇（宋念宇）、五月天、田馥甄、安那、吳青峰、李玖哲、林志穎、邱勝翊（王子）、潘瑋柏、魏如萱、閻奕格、羅大佑、獅子合唱團、曾沛慈等，藝人接力輪番開唱，但最讓人期待的還是各大獎項獎落誰家？

hito流行音樂獎即時得獎名單（不斷更新）：

hito聲猛創作新人：J.Sheon