不斷更新／2018 hito流行音樂獎得獎名單

「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」於今（3）日在台北小巨蛋登場，邀集國內外共35組藝人登台演出，並頒發43個獎項，出席藝人包括畢書盡、周興哲、J.Sheon、吳卓源、小宇（宋念宇）、五月天、田馥甄、安那、吳青峰、李玖哲、林志穎、邱勝翊（王子）、潘瑋柏、魏如萱、閻奕格、羅大佑、獅子合唱團、曾沛慈等，藝人接力輪番開唱，但最讓人期待的還是各大獎項獎落誰家？
hito流行音樂獎即時得獎名單（不斷更新）：
hito聲猛創作新人：J.Sheon
hito聲猛演繹新人：閻奕格
hito聲猛唱跳女生：安那
hito聲猛唱跳男生：邱勝翊
hito潛力男聲：陳彥允
hito潛力女聲：吳汶芳
最具號召力歌手：周興哲
hito好聲音：方炯鑌
hito年度K歌：李玖哲〈Will You Remember Me〉
hito最具爆發力歌手：戴愛玲
hito最具舞台風格藝人：玖壹壹
friDay音樂數位大獎：周興哲
hito 電視主題曲：盧廣仲
hito 首播點擊人氣：畢書盡
hito MV點擊人氣：家家
hito 年度大躍進歌手：曾沛慈
咪咕音樂最佳人氣獎：潘瑋柏
hito作詞人：
hito作曲人：
hito編曲人：
hito製作人：
hito情歌演繹女歌手：
hito情歌演繹男歌手：
hito舞台演繹：
Hit Fm最愛歌手：
最受歡迎新人：
最受歡迎團體：
最受歡迎樂團：
最受歡迎女歌手：
最受歡迎男歌手：
hito對唱歌曲：
hito創作歌手：
hito校園人氣歌手：
Hit Fm DJ最愛單曲：
hito樂團：
hito團體：
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hito男歌手：
hito女歌手：
Hit Fm DJ最愛專輯：
hito Star全能藝人：
樂壇成就大獎：