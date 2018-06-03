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為救病弟！他2百萬賤賣新房　未婚妻心碎：活該愛你7年

國際中心／綜合報導2018/06/03 23:56
▲為救病弟！他2百萬賤賣新房，未婚妻墮胎：「活該愛你 7 年！」（圖／翻攝自微博）
▲為救病弟！他2百萬賤賣新房，未婚妻墮胎：「活該愛你 7 年！」（圖／翻攝自微博）

中國大陸廣東一對未婚夫妻代鑫和小玲愛情長跑 7 年，並合力在東莞買了一間房子，作為 5 月結婚後入住的新房。不料，代鑫的弟弟因罹患「再生障礙性貧血症」，緊急需要 45 萬人民幣（約新台幣 210 萬元）做手術治療，讓他決定賣掉新房給弟弟治病，即使小玲無法接受，憤而拿掉腹中小孩並痛斬 7 年情，他也只淡淡地說「為了弟弟，這一切都值得。」

代鑫過去因父母離異輟學前往廣東工作，因而認識小玲並交往，7 年來感情甜蜜穩定，甚至已論及婚嫁並懷了愛的結晶，原打算在 5 月步入禮堂，陪伴對方共度下半輩子。未料，代鑫同父異母的弟弟卻在 2016 年確診罹患「再生障礙性貧血症」， 2 年來花了近 20 萬人民幣（約新台幣 95 萬元）的費用治療，因此搞得家中負債累累，甚至因付不出醫療費被趕出醫院並停藥，只能日復一日無奈等待生命結束的那天。

雖然每次做骨髓切片檢查時，弟弟都會痛到哭出來，但堅強的他只要聽到媽媽說「我們打電話給哥哥，等下跟他視訊聊天」，立刻就會止住眼淚，想到哥哥就不痛了。為了讓弟弟能夠進行造血幹細胞移植手術，代鑫不僅拿出多年來存下來的積蓄，甚至不惜賣掉和小玲的結婚新房，並告訴她「我不能讓爸爸一個人在工地幹苦力救弟弟，我也是個男人，這個家需要我」。


▲弟弟害怕過世後再也看不到哥哥，難過地流下淚水。（圖／翻攝自微博）

一番話讓小玲無法諒解，認為代鑫的未來藍圖裡根本沒有她的一席之地， 憤而提出分手並拿掉孩子，頭也不回的離開。事隔一個月，代鑫打了無數通電話、發了無數封簡訊，卻只得到對方傳來的一封簡訊「你就好好跟你弟弟過一輩子吧，老婆不要了，孩子也不要了，我活該， 7 年的青春換來的是支離破碎，孩子我流掉了，以後也不可能見面了」。

即使面對 7 年情逝既無奈又失望，但代鑫仍決定回家鄉好好照顧弟弟，「我後悔過忽略未婚妻的想法，但我後來想開了，她就把我忘得徹底吧，我希望她能夠好好的，找到一個更愛她的人過一輩子，我的家庭已經很窮了，不能讓她來受苦，我還要替家裡還欠下的債......為了弟弟，這一切都值得。」


▲代鑫為了救活病重的弟弟，不惜賣掉結婚新房。（圖／翻攝自微博）

關鍵字新婚中國大陸再生障礙性貧血症墮胎手術新房
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