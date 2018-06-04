世足／職業化喊假的？　台灣足球現況大檢視

企甲從去年開始取代了舉辦9屆的全國城市足球聯賽，今年第2屆企甲的成員分別為，衛冕冠軍北市大同、亞軍高市台電、台南市、皇家蔚藍、國家儲訓，更名的航源FC和台體光磊、新成員台程獅取代銘傳大學。

剩下4場比賽，2018台灣企業甲級聯賽進入第一循環尾聲，傳統強權北市大同和高市台電雄踞前二名。在連年大喊職業化的口號下，是否應該先檢視台灣最高級別足球聯賽現況，為此對症下藥。

從賽前記者會開始就碰上賽事秩序冊印製不足的問題，秩序冊是最快查詢到球員資料的方式，也應該要是最方便、正確的，但現場只有少數幾本可翻閱，改提供電子檔給媒體參考。

或許現在人手一機上網方便，或許遇上清明連假印刷工廠休假無法如期交貨，但為何球迷自行發行的比賽雜誌卻能如期在比賽當天出現在場邊。而製作期間碰上球團晚交資料等問題，也都透露了主辦單位、球團本身對賽事重視的程度。

宣傳度不夠，觀眾臺不健全，然而觀眾才是掌握職業化的生殺大權，台灣其他發展較好的聯賽像是SBL超級籃球聯賽舉辦主場周活動、中華職棒建立主客場制度，都在不斷舉行活動，希望吸引球迷買票進場。



▲北市大場邊可見場邊觀賽民眾並無護欄。（圖／取至中華足協競賽網）

相較企甲場外辦了一場簽名會和球迷互動，場內比賽場地北市大草地比鄰的跑道出現民眾在慢跑，成為另類吸引球迷，相當親民的比賽？儘管賽事未到售票程度，也不應該出現如此不專業、不安全的情況，顯示台灣對足球的不尊重，缺少專門足球場。

沒有建立品牌、形象，不尊重專業，大家都想要有一個東西可以解決所有問題，也不用提獲得亞足聯(AFC)18項認證，成為台灣首個職業足球俱樂部 ，只有在有球員正式簽約領水，下了場不用去企業上班，才是台灣足球職業化的最重要的一步。

但我們不能因此否認球隊追尋認證的努力，忽略球員投入訓練中流了多少汗血，如果沒有人願意開始第一步，台灣足球就永遠停在原地。

回歸源頭，就算不是職業化，倘若球賽夠精彩，在旁邊慢跑的人也會停下腳步來欣賞球賽，最終回到球員自律身上，球員是否願意拿出百分百的拚戰態度也影響職業化的形成。



▲2018企甲簽名互動會，效力北市大同的中華男足當家門神潘文傑（右）與小球迷互尬挑球。（圖／取至中華足協）