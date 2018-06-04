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大陸公民記者獲台灣身分證　出國免簽真方便

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/06/04 15:37
▲來自湖南寧鄉的周曙光，終於在5月底成功申請到台灣身份證。（圖／記者鄭志宏攝）
▲來自湖南寧鄉的周曙光，終於在5月底成功申請到台灣身份證。（圖／記者鄭志宏攝）

被德國公共廣播機構譽為「中國公民記者第一人」的周曙光，對抗大陸威權體制，履次運用自身技術，成功「翻牆」，讓世界看到大陸人實際的生活狀況，2011婚後與老婆定居在瑞穗鄉下，過著僕實的生活，上個月底申請到台灣身份證後，今天前往外交部東部辦公室申請「中華民國護照」，成為真正的台灣人。

周曙光是湖南省寧鄉縣人，2007年開始深入報導大陸敏感議題而聲名大噪，被大陸政府視為相當頭疼的人物，而後每次的採訪都受到大陸公安的關注，甚至限制他出境，周曙光表示，多年前受到德國之聲的邀請到當地擔任評委，為了辦理簽證，到北京住了1個月的時間，中間眾多繁雜的手續，最後還是被拒絕給予簽證。

對於周曙光來說，「身份」一直都是阻礙，為了能夠到台灣居住，並申請到台灣身份證，夫妻兩人吃足了苦頭，周曙光說，2011年和老婆結婚後，兩人就決定定居在花蓮，但大陸卻遲遲不肯給予發放護照，還好老婆不斷的申訴和溝通，半年後終於放行。

由於自己敏感的身份，周曙光堅持不走政治疪護，反而尋正常的申請管道，終於在2016年成功換取到長期居留證，2年後拿到台灣身份證，並申請到中華民國護照，成為真正的「台灣人」，周曙光表示，中華國民護照可以通往世界各地，而且很多國家都可以免簽證，真的很方便，手續也不繁瑣。

現在周曙光在瑞穗經營民宿，專門接待來自國內外的自由行旅客，看到花蓮近2年的觀光環境，周曙光覺得團客緊縮，對民宿沒太大的影響；還有一個讓他最有感觸的就是「就醫環境」，他說，大陸的醫生很不尊重患者，台灣的醫療環境真的很棒，讓來看看病的民眾，可以感受到很棒的服務。


▲今天周曙光穿上曾在長城翻牆的照片，意義很重大。（圖／周曙光提供）


▲今天成功申請到中華民國護照。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字周曙光中國公民記者台灣
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