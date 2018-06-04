整團被殲滅？詐騙集團：沒那麼衰小吧

警方從提款機週遭監視器鎖定詐騙車手做案車輛的車號列管，中市第二分局日前發現列管車輛出現在轄區，於是按兵不動暗中監控，待詐騙車手在提款機前做業完畢時一舉逮捕三名車手，扣得29本存摺及28張金融卡。警方檢視犯嫌的對話訊息，發現集團幹部留言：「沒那麼衰小吧！」「死也不可能死整車吧！」。

永興派出所員警巡邏至北區健行路上，發現超商前停放著被列管的詐欺車手所使用的小客車，員警見車手正在店內操作ATM提款機，立即通報所內員警前來支援，並尾隨車手耐心監控；傍晚5時許，二名車手搭上小客車開車離去，移動到東區進化路上的銀行ATM提款機。警方見車手下車操作，待他們操作完畢，即上前表明身分實施盤查，從嫌犯丁女(22歲)、何男(21歲)身上查扣存簿11本、金融卡11張，而後又在東區玉皇街攔到另名車手搭乘的小客車，並從駕駛葉男(37歲)身上查扣存簿18本、金融卡17張、手機2支、讀卡機一台等證物。