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整團被殲滅？詐騙集團：沒那麼衰小吧

記者鄧力軍／台中報導2018/06/04 15:08
▲詐欺集團幹部不敢置信整車車手遭警方一網打盡，簡訊表示「沒這麼哀小吧」（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.04)
▲詐欺集團幹部不敢置信整車車手遭警方一網打盡，簡訊表示「沒這麼哀小吧」（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.04)

警方從提款機週遭監視器鎖定詐騙車手做案車輛的車號列管，中市第二分局日前發現列管車輛出現在轄區，於是按兵不動暗中監控，待詐騙車手在提款機前做業完畢時一舉逮捕三名車手，扣得29本存摺及28張金融卡。警方檢視犯嫌的對話訊息，發現集團幹部留言：「沒那麼衰小吧！」「死也不可能死整車吧！」。

永興派出所員警巡邏至北區健行路上，發現超商前停放著被列管的詐欺車手所使用的小客車，員警見車手正在店內操作ATM提款機，立即通報所內員警前來支援，並尾隨車手耐心監控；傍晚5時許，二名車手搭上小客車開車離去，移動到東區進化路上的銀行ATM提款機。警方見車手下車操作，待他們操作完畢，即上前表明身分實施盤查，從嫌犯丁女(22歲)、何男(21歲)身上查扣存簿11本、金融卡11張，而後又在東區玉皇街攔到另名車手搭乘的小客車，並從駕駛葉男(37歲)身上查扣存簿18本、金融卡17張、手機2支、讀卡機一台等證物。


三名犯嫌或透過友人介紹或看到網路訊息，得知可以快速賺錢的方法而加入詐騙集團；集團幹部並以「微信」群組指示車手至提款機「洗車」，意即查看提款卡內餘額。但只要剛加入的車手操作提款機錯誤，導致沒領到錢，幹部就告訴他們說要從薪水內扣，所以三名嫌犯其實都還沒領到報酬就被逮捕！

警方檢視犯嫌的對話訊息，發現集團幹部留言：「沒那麼衰小吧！」「死也不可能死整車吧！」年輕的犯嫌不從事正當職業，卻淪為詐騙集團的幫兇，才剛上工還沒領到薪水就被警察抓到，真是得不償失！
 

關鍵字詐騙詐欺車手atm第二分局永與派出所
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