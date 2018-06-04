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投入議員選舉　呂文正要讓慈善力更強

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/04 15:32
▲呂文正以「幸福嘉義、文正加一」的口號，期望有機會讓慈善的能量更強。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料相片）
▲呂文正以「幸福嘉義、文正加一」的口號，期望有機會讓慈善的能量更強。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料相片）

除了自己的事業外，會積極的運用時間帶領參與慈善、公益團體，而且獲得無數的肯定與獎勵，朴子怡園養護中心負責人呂文正，在千呼萬喚聲中，終於在3月29日公開對外宣佈要參與嘉義縣議員選舉，為民喉舌、為民代議。

呂文正是現任嘉義縣政府的縣政顧問、嘉義縣水上救生協會理事長、嘉義縣慈善團體聯合會理事長、嘉義縣義勇特種搜救隊長、鳯凰志工副大隊長、水安聯盟召集人、鐵衞總召，也曾任扶輪社長。年輕即事業有成，因其熱心公益，很適合從政為民謀福益，所以多年前即有許多活耀在政界的人士，曾經積極引介、鼓勵其參與政治，為民服務。

呂文正因為在從事公益活動時，有時覺得力道之薄弱，似有所欠缺，經人指點「有了從事公益的熱情，如能再加點政治的能量，將會更加相益得彰，發揮更大的助人效益。」，呂文正因而毅然宣佈參與2018年，嘉義縣議員第四選區(朴子、東石、六腳)的議員選舉，希望救急、救苦、救難的精神，有機會能獲得鄉親們的支持，轉化為鄉親圖謀更大的福益。

呂文正從事公益帶領團體期間，曾經獲獎無數，其中榮獲全國性的內政部消防署協助救護評鑑甲等；嘉義縣水上救生協會理事長任內，更連續4年都榮獲內政部消防署民間救援團體協助消防工作評鑑「特優」還「四連霸」，非常的不容易；也曾因積極參與莫拉克颱風救災，而榮獲救災英雄的殊榮，獲得總統召見。其熱心無私的參與救災救難，幾乎全國的大型災難現場，都可見其搜救身影，儼然正義化身。

呂文正以「幸福嘉義、文正加一」的口號，期望在老齡化的嘉義縣，挺身為長者守護，為年輕人的好朋友；呂文正表示，如果獲得鄉親的肯定，進入縣議會，除了會積極協助警消人員爭取最大權益和保障值勤安全外，更會提升服務範圍與品質，為廣大的鄉親謀求最大福益。

關鍵字嘉義縣議員選舉呂文正幸福嘉義慈善團體
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