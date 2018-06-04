蘋果解禁 加密通訊軟體Telegram復活

加密通訊軟體 Telegram 因拒絕向俄羅斯政府安全單位提交訊息存取權限，遭俄國政府封殺，並要求蘋果於 App Store 對其下架。而蘋果自收到俄國之要求後即不再准許Telegram 更新，影響全球百萬 Telegram 用戶。不過，蘋果近日已解禁，讓 Telegram 更新版本再次上架。
Telegram 於 2013 年推出以來，全球已擁有 2 億用戶，可以加密方式傳送訊息、貼圖、照片和影片。然而包括俄、法政府皆憂心其恐將淪為恐怖份子或外洩國家機密的工具，其後 Telegram 便遭俄國政府封鎖 IP 位置，導致大量用戶無法接受推播通知，讓該 APP 使用功能大受影響。
隨後，蘋果疑似為了討好俄政府，Telegram 原因不明地無法在 App Store 上更新，等同 App 功能盡失，讓 Telegram 方抨擊蘋果忽視用戶權利與隱私。同時，更新功能遭封鎖也讓 Telegram 無法因應歐盟個資法的相關修正。而 Telegram 遭打壓也引發百萬俄國民眾上街抗議，認為政府限縮言論自由空間，最終蘋果於本月 2 日重新開放 Telegram 更新，事件才稍平息。
蘋果在面對各國政府時，立場時常大不相同。如過去為符合中國大陸政府的規定，將加密金鑰儲存在大陸境內，於美國國內卻力捍用戶隱私，拒向執法單位解鎖 iPhone 。蘋果自始至終未對 Telegram 一案做出任何解釋，讓外界對其封殺 Telegram 原因更加不明所以。