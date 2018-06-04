蘋果解禁 加密通訊軟體Telegram復活

加密通訊軟體 Telegram 因拒絕向俄羅斯政府安全單位提交訊息存取權限，遭俄國政府封殺，並要求蘋果於 App Store 對其下架。而蘋果自收到俄國之要求後即不再准許Telegram 更新，影響全球百萬 Telegram 用戶。不過，蘋果近日已解禁，讓 Telegram 更新版本再次上架。

Telegram 於 2013 年推出以來，全球已擁有 2 億用戶，可以加密方式傳送訊息、貼圖、照片和影片。然而包括俄、法政府皆憂心其恐將淪為恐怖份子或外洩國家機密的工具，其後 Telegram 便遭俄國政府封鎖 IP 位置，導致大量用戶無法接受推播通知，讓該 APP 使用功能大受影響。