影／彰化縣跨階段多元資優暑期營隊　歡迎報名

為發揮彰化縣資優教育資源，並導引縣內國小資賦優異學生多元學習與創造思考能力，彰化縣政府將利用暑假期間開設不同類型及主題之多元資優課程，涵蓋科技、人文、數學及自然科學等領域，4日舉行「展能飛翔新動力-彰化縣跨階段多元資優暑期營隊暖場會」，縣府教育處長鄧進權期望透過營隊活動，培養孩子對於科學、數理、人文等方面興趣。

鄧進權表示，「多元展能，適性揚才」是彰化縣的教育政策，今年特別新增加跨階段的資優教育，結合陽明國中、彰興國中、彰泰國中、成功高中，課程包含生活科學、多元能力與定向能力探索等，希望提供彰化縣資優教育學生有一個充實的暑假。營隊完全免費，各校國小資賦優異高年級學生都有機會，希望彰化縣學子把握機會，探索資賦優異課程。



▲彰化縣教育處舉行展能飛翔新動力-彰化縣跨階段多元資優暑期營隊暖場會，引領孩子對於科學、數理、人文等方面興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

學校邀請校內外優秀師資，利用暑假期間開設資優特色課程，如多元文化、創意科技、生活科學、定向活動、數理與語文等主題，供國小資賦優異高年級學生免費參加，有意參加者請洽國小輔導室或辦理多元資優暑期營隊之國中輔導室。



▲彰化縣教育處舉行展能飛翔新動力-彰化縣跨階段多元資優暑期營隊暖場會，引領孩子對於科學、數理、人文等方面興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

鄧進權表說，為使彰化縣國小通過資優鑑定高年級學生有更優質的學習課程與環境，以培育學生創造力、想像力及批判思考等能力，使其全方位發展，透過優勢能力的延伸與補足相對弱勢能力，資優生不再只是學科能力優秀的天才，而是國家社會追求卓越創新的人才，縣府將持續建構展能舞臺並提供孩子飛翔機會，開發其無限潛能新動力，也點亮孩子的未來。



▲彰化縣教育處舉行展能飛翔新動力-彰化縣跨階段多元資優暑期營隊暖場會，引領孩子對於科學、數理、人文等方面興趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.04）

各校課程主題及開課時間分別為，成功高中-機關重重之冒險大成功（8月13日至8月15日）、陽明國中-數理資優暑期科學營（7月16日至7月20日）、彰泰國中-創意融入科技 人文培育國際觀（7月16日至7月20日）、彰興國中-興之所向 興躍迷蹤（7月10日至7月12日）。