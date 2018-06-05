台中鐵路高架化　機車族悲嘆一位難求

市議員蕭隆澤、翁美春、謝明源、邱素貞關心鐵路高架化後的機車停車問題，質詢時表示，交通部鐵路改建工程局，已經完成台中都會區鐵路高架化第一期工程總共消除了17處平交道，讓用路人更安全，也讓台中更進步、更發展。

台中鐵路高架化後，車站的機車停車格嚴重不足，機車族一位難求，市議員蕭隆澤等人抨擊規劃設計不當，成為機車族的悲哀，今(5)日市議會進行交通地政業務質詢，為機車族請命，要求交通局儘速協調解決，避免引起更多民怨。

不過，看到車站附近的機車停車狀況，就一肚子火。蕭隆澤指出，明明停在現場的機車超過550台，鐵工局規劃的停車格，卻只有約160格的停車空間，機車族為搶停車位，亂成一團。

蕭隆澤說，各車站有各車站的特色與生活習性，鐵工局都使用都會型的規劃設計，根本不符合實際使用，造成機車族一位難求，他抨擊這種規劃設計是機車族的悲哀。

蕭隆澤並當場播放潭子車站附近機車停車狀況亂象照片，機車都停到路肩、人行道及私人的騎樓，已嚴重影響行車及行人的安全。期間，還有很多騎機車的民眾，因為停車問題，機車被吊、被開紅單，罵聲連連，衍生諸多民怨，他要求交通局想辦法解決。

交通局長王義川表示，鐵路高架化設計時，當時市府並無參與，據了解這些車站的機車格都很少，而且要收費，站在地方政府的立場，潭子火車站本來一塊地要做綠地，現在協助部分做為停車場，將協調開會來解決，而台鐵及高改局都有配合。