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中石化公益列車啟航　帶領偏鄉孩童樂遊台江

記者黃文博／台南報導2018/06/05 18:42
▲中石化公益列車今日帶領偏鄉孩童樂遊台江。 （圖／中石化提供，2018.06.05
▲中石化公益列車今日帶領偏鄉孩童樂遊台江。 （圖／中石化提供，2018.06.05

中石化2018年第二季「送愛到偏鄉」的公益活動，在十多位志工同仁的陪伴下，今（5）日兵分兩路帶領兩所偏鄉國小師生，一同前往台南市安南區，進行充實的一日生態之旅。

此次公益活動受邀的台南市關廟區崇和國小、南化區北寮國小都是坐落於偏鄉的山區小校，因地處偏遠、人口外流，有超過半數的學童都來自隔代教養或經濟弱勢家庭，假日和家人一起出遊的機會相對較低。

中石化表示，辦理過幾次的公益活動，也和服務過的學校進行交流，發現到偏鄉學童的主要需求不是物資，而是陪伴；校方更希望學童們能透過戶外參訪，學習到和平常在學校不一樣的體驗，為了這群偏鄉孩子們，中石化動員十多位志工參與，並規劃一系列豐富的行程。

活動安排兩校師生參訪鮮少對外開放的前台鹼安順廠生態園區，由志工同仁導覽解說，讓學童認識生態園區的相關歷史與環境保育；帶著他們搭乘1314公益列車，參觀其他偏鄉國小在去年12月一同完成的「彩繪圍籬」、親眼瞧瞧「鹿耳門天后宮」，進一步了解安南區的人文風情。

也與鄰近的「台江國家公園」合作，讓這群來自山區的小朋友們進行半天的濕地冒險王體驗課程，走訪國際級濕地，藉由遊戲、觀察紀錄、角色扮演及討論，讓孩童們了解濕地的基本概念，並認識濕地可能面臨的危機與挑戰。另外，更特地邀請南瀛故事人協會理事長，又稱「說故事一姐」的沈采蓉老師，為小朋友們講述和海洋、自然環境有關的故事。

中石化表示，自2013年啟動「送愛到偏鄉」關懷弱勢之公益活動，迄今已服務超過69個團體，5700人次，本著企業社會責任，中石化將持續關懷與陪伴偏鄉學童。

關鍵字中石化公益列車崇和國小北寮國小
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