中石化公益列車啟航　帶領偏鄉孩童樂遊台江

中石化2018年第二季「送愛到偏鄉」的公益活動，在十多位志工同仁的陪伴下，今（5）日兵分兩路帶領兩所偏鄉國小師生，一同前往台南市安南區，進行充實的一日生態之旅。

此次公益活動受邀的台南市關廟區崇和國小、南化區北寮國小都是坐落於偏鄉的山區小校，因地處偏遠、人口外流，有超過半數的學童都來自隔代教養或經濟弱勢家庭，假日和家人一起出遊的機會相對較低。

中石化表示，辦理過幾次的公益活動，也和服務過的學校進行交流，發現到偏鄉學童的主要需求不是物資，而是陪伴；校方更希望學童們能透過戶外參訪，學習到和平常在學校不一樣的體驗，為了這群偏鄉孩子們，中石化動員十多位志工參與，並規劃一系列豐富的行程。