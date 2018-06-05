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泥漿美容、親子戲水　韓國夏天就要這樣玩

記者陳致宇／台北報導2018/06/05 21:43
▲韓國有慶典之國稱號，包含保寧美容泥漿節在內，每個月在韓國都有著五花八門的精彩活動上演。（圖／韓國觀光公社）
▲韓國有慶典之國稱號，包含保寧美容泥漿節在內，每個月在韓國都有著五花八門的精彩活動上演。（圖／韓國觀光公社）

韓國有慶典之國稱號，每個月在各地都有著五花八門的精彩活動上演，夏天則有三大不可錯過的韓國慶典值得遊客體驗，安排暑假行程時可別錯過。

首先登場的就是越玩越美麗「保寧美容泥漿節」，位於韓國西海岸的大川海水浴場，每年都吸引無數海內外遊客參加，將於 7 月 13 日至 22 日舉行。活動規畫超級泥漿滑水道、大型泥漿池、彩色泥漿身體彩繪、泥漿按摩區等，晚上還有偶像團體及 EDM 演唱會，從早嗨到晚。


▲越玩越美麗「保寧美容泥漿節」，每年都吸引無數海內外遊客參加。（圖／韓國觀光公社）

大川海水浴場還有好玩的 Sky Bike 天空腳踏車，架在海邊的腳踏車上讓遊客可以一路從沙灘騎到海面，不但能欣賞西海岸風光，若在夕陽西下時，染成橘紅色的海岸更是美麗。


▲「長興正南津親水節」有天然藥草療癒池、戶外游泳池、獨木舟、水上自行車和香蕉船等活動，適合親子前往。（圖／長興正南津親水節官方網站）

緊接著是 7 月 27 日至 8 月 2 日舉辦的「長興正南津親水節」，位於全羅南道長興郡，因地制宜利用耽津江下游的河水、長興水壩的湖水、得糧灣的海水等豐富水資源，舉辦為期一周的親水節，像是天然藥草療癒池、戶外游泳池、獨木舟、水上自行車和香蕉船等活動，相當適合親子前往。


▲仁川著名的中國城就在搖滾樂節會場附近，可以順道吃一碗著名的炸醬麵。（圖／韓國觀光公社）


▲仁川藝術攝影棚是知名韓劇《孤獨又燦爛的神─鬼怪》、電影《愛上變身情人》的拍攝景點。（圖／韓國觀光公社）

壓軸則是熱血奔放的「仁川Pentaport 搖滾樂節」，今年將於 8 月 10 日至 12 日上演，是韓國搖滾樂界一大盛事。今年除了有獨立樂團 THE KOXX 、 Se So Neon 、鮮於貞娥等歌手外，主辦單位更邀請到美國九寸釘樂團 ( Nine inch nails ) 、聯合公園 ( Linkin Park ) 團員麥克·篠田 ( Mike Shinoda ) 、日本 Suchmos 等國際知名歌手共襄盛舉。

關鍵字韓國美容泥漿節親水公園暑假搖滾音樂仁川聯合公園
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