泥漿美容、親子戲水　韓國夏天就要這樣玩

大川海水浴場還有好玩的 Sky Bike 天空腳踏車,架在海邊的腳踏車上讓遊客可以一路從沙灘騎到海面,不但能欣賞西海岸風光,若在夕陽西下時,染成橘紅色的海岸更是美麗。



▲「長興正南津親水節」有天然藥草療癒池、戶外游泳池、獨木舟、水上自行車和香蕉船等活動,適合親子前往。(圖/長興正南津親水節官方網站)

緊接著是 7 月 27 日至 8 月 2 日舉辦的「長興正南津親水節」,位於全羅南道長興郡,因地制宜利用耽津江下游的河水、長興水壩的湖水、得糧灣的海水等豐富水資源,舉辦為期一周的親水節,像是天然藥草療癒池、戶外游泳池、獨木舟、水上自行車和香蕉船等活動,相當適合親子前往。



▲仁川著名的中國城就在搖滾樂節會場附近,可以順道吃一碗著名的炸醬麵。(圖/韓國觀光公社)



▲仁川藝術攝影棚是知名韓劇《孤獨又燦爛的神─鬼怪》、電影《愛上變身情人》的拍攝景點。(圖/韓國觀光公社)

壓軸則是熱血奔放的「仁川Pentaport 搖滾樂節」,今年將於 8 月 10 日至 12 日上演,是韓國搖滾樂界一大盛事。今年除了有獨立樂團 THE KOXX 、 Se So Neon 、鮮於貞娥等歌手外,主辦單位更邀請到美國九寸釘樂團 ( Nine inch nails ) 、聯合公園 ( Linkin Park ) 團員麥克·篠田 ( Mike Shinoda ) 、日本 Suchmos 等國際知名歌手共襄盛舉。