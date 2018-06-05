出席愛莎公主新書記者會　炎亞綸竟自爆……

藝人炎亞綸今（5）日為好友愛莎公主的新書《神奇的動物系人格》站台，被問到覺得自己最像什麼動物，他笑回，「期望像長頸鹿或天鵝，因為我講話太快，牠們脖子長，有段時間可以決定要不要講。」語畢現場一陣大笑。

炎亞綸先是被問到川金會，一旁好友愛莎公主正想救場，他秒回，「喔……川普跟金正恩，蠻酷的，想參一腳，哈哈哈。」被問到自己像什麼動物，他則回應，「我是期望自己像長頸鹿或天鵝啦，沒有，因為我講話太快，所以牠們脖子長，有一段時間可以經過脖子，再決定要不要講這樣子。」生動形容讓所有人都笑翻。