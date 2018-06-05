出席愛莎公主新書記者會　炎亞綸竟自爆……

藝人炎亞綸今（5）日為好友愛莎公主的新書《神奇的動物系人格》站台，被問到覺得自己最像什麼動物，他笑回，「期望像長頸鹿或天鵝，因為我講話太快，牠們脖子長，有段時間可以決定要不要講。」語畢現場一陣大笑。
炎亞綸先是被問到川金會，一旁好友愛莎公主正想救場，他秒回，「喔……川普跟金正恩，蠻酷的，想參一腳，哈哈哈。」被問到自己像什麼動物，他則回應，「我是期望自己像長頸鹿或天鵝啦，沒有，因為我講話太快，所以牠們脖子長，有一段時間可以經過脖子，再決定要不要講這樣子。」生動形容讓所有人都笑翻。
▲炎亞綸以水果妙喻自己。（圖／記者林調遜攝，2018.6.5）
愛莎公主提及，「我很喜歡亞綸的性格，因為他是一個很直率、直爽的人，而且他的心是很單純的。」炎亞綸則轉頭對好友坦言，「盡量保持單純，畢竟妳也知道這個世界是個大染缸。」至於兩人是否有合作的可能性？愛莎公主回應，「我覺得很有這個可能性，畢竟我自己有個影視公司，有很多劇本出來，到時候也會邀請亞綸。」
記者聞言詢問，「他應該不便宜喔？」愛莎公主先是一陣大笑，隨即接口，「我們亞綸會越來越貴的。」炎亞綸則以水果妙喻自己，「早期趕快合作，便宜的時候趕快合作，不然你看那水果，當季就很貴啊，要在還沒有當季、還沒有成熟的時候先把它摘下來。」