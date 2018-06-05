法網／不敵義大利黑馬　喬帥爆冷止步8強

儘管身陷生涯大低潮，不過Djokovic今年還是在巴黎一路過關斬將，個人連9年殺進到法網8強，展現自己在紅土上的強大實力。至於Cecchinato則是跌破眾人眼鏡，上一輪擊敗比利時好手David Goffin，續寫驚奇之旅。

前塞爾維亞球王「喬帥」Novak Djokovic在稍早對上本屆賽會大黑馬、義大利好手Marco Cecchinato的比賽，意外的以3-6、6-7(4)、6-1、6-7(11)輸球，也爆出本屆賽會男單的最大冷門。他賽後雖然失望，但仍給予對手最大的讚賞，認為他實在是打得太出色了。

此役首盤Cecchinato也延續他的好狀態，而Djokovic則出現熱機較慢的情形，這也讓義大利人一開始就順利破發取得4-1的領先，並且最終率先拔得頭籌。

第2盤雙方持續加溫，前11局兩人各有破發，Djokovic暫時以6-5領先，不過Cecchinato頂住壓力、化解了3個盤末點，將比賽帶入搶七，並且以7-6拿下第2盤。

陷入絕對劣勢的Djokovic不願就此拱手讓出比賽，他在第3盤第2局後開始爆發，連拿5局以6-1強勢扳回一城。之後他也乘勝追擊，在第4盤一開始打出3-0的開局。

不過Cecchinato在絕境中再次反擊，連續拿下3局將局數追平，兩人又將比賽帶進到搶七。搶七局中兩人互有往來、不斷的互換領先，前18分打完戰成9:9平手。

但在此之後Cecchinato逐漸佔據有利位置，Djokovic雖然化解了2個賽末點，但最終還是以11-13讓出，前者則是首度闖進到大滿貫4強。