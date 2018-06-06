未申請花博卡卻收到卡片 市民個資全都露

交通局長王義川表示，花博卡申請書上已有註明需要本人親簽，針對該案已請議員協助提供陳情市民資料，以調閱當時的申請書加以查核釐清，但目前議員不願提供，將持續請議員提供協助；對於未經本人同意即擅自簽署者，須負法律責任，若查證屬實將移送相關單位調查。

台中市議會今(6)日進行交通地政業務質詢，議員楊正中指出，沒有寫申請書居然拿到鄰長送來的花博卡，且身分證字號完全沒有遮蔽印在透明夾鏈袋上，市民個資全都露。台中市政府受理花博卡申請過程，資料查核出了大漏洞。

楊正中說，台中市政府急著衝高花博卡申請數量，要求公務人員當起業務員推銷花博卡，更背負業績壓力。但申請花博卡的過程卻沒有申請書資料的查核機制，是否因台中市政府急於衝高花博卡申請業績，卻連最基本保障市民個資安全的基本審查都忽略，要市民如何對自己個資安全感到安心。

楊正中表示，台中市政府如何保障市民個資安全。一張花博卡申請書也是個資使用同意書，廠商可以此向戶政索取個資，但是台中市政府卻沒有針對回收的花博卡申請書做再確認，過程沒有嚴格把關，才會產生有市民沒有申請卻領到花博卡的案例。

王義川說，花博卡僅核發給設戶籍在台中的市民，市民親自簽署個人資料蒐集同意書，市府才能核發記名式花博卡。未滿20歲的市民須經其法定代理人同意並簽署後才能夠申請。

王義川表示，花博卡的個人資料蒐集同意書已明確記載需由本人簽自簽署，已請議員提供市民資料做進一步查核，但目前議員不願意提供市民資料，交通局將持續請議員協助，以調閱已簽署的同意書，確認何人擅自幫該市民簽署，對於未經本人同意即擅自簽署者需負法律責任，若屬實將移送相關單位調查。

針對已到卡卻無意願使用的市民，市民可將卡片繳回交通局，交通局將終止卡片使用，未來若仍要重新使用，則需自行付費辦卡。