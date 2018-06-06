頭七前警方逮捕槍嫌 陸戰隊士兵家屬招魂

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）海軍陸戰隊何姓士兵2日凌晨在屏東潮州鎮加油站被槍殺身亡，屏東縣警方在何姓士兵頭七前逮捕洪姓槍嫌。何兵家屬今天下午前往出事現場招魂，傷心「人回不來了」。
何姓士兵的父親由親屬陪同，今天下午請道士到出事現場招魂，沒有接受媒體採訪，整個招魂儀式約20分鐘。道士事後表示，剛開始何兵「不願回家」，沒有允杯，直到何父問他是否放心不下爺爺、奶奶及爸爸，才允杯。
曾經到潮州警分局撒冥紙要求法官嚴懲凶手的何姓士兵二叔，雖然工作在身，仍趕回家看電視了解警方逮捕槍嫌的新聞，他悲憤地說「老天有眼」。
對於警方能在頭七前逮捕槍嫌，何爺爺說，感到安慰，「但孫子性命已喚不回」，平常孫子週五放假，一定會向爺爺、奶奶及爸爸說「我回來了」，回營也會報備。他每週五都等待孫子回家，現在日思夜想，飯也吃不下，每天以淚洗面。
何奶奶望著孫子的房間向媒體說，孫子的軍裝、打電動的電腦都還在原位，但人已經回不來了。
何姓士兵在2日凌晨3時收假回營途中，在潮州鎮延平路亞柏加油站被誤認為糾眾主嫌遭槍殺身亡，疑似開槍的洪姓嫌犯今天清晨落網。這起案件起因感情糾紛，兩派人馬透過社群糾眾鬥毆，致1人死亡、1人昏迷指數3，2人輕傷。
到今天為止，兩派人馬共25人到案及被逮捕。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070606