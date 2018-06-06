頭七前警方逮捕槍嫌 陸戰隊士兵家屬招魂

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）海軍陸戰隊何姓士兵2日凌晨在屏東潮州鎮加油站被槍殺身亡，屏東縣警方在何姓士兵頭七前逮捕洪姓槍嫌。何兵家屬今天下午前往出事現場招魂，傷心「人回不來了」。

何姓士兵的父親由親屬陪同，今天下午請道士到出事現場招魂，沒有接受媒體採訪，整個招魂儀式約20分鐘。道士事後表示，剛開始何兵「不願回家」，沒有允杯，直到何父問他是否放心不下爺爺、奶奶及爸爸，才允杯。

曾經到潮州警分局撒冥紙要求法官嚴懲凶手的何姓士兵二叔，雖然工作在身，仍趕回家看電視了解警方逮捕槍嫌的新聞，他悲憤地說「老天有眼」。