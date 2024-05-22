揭「兩兆錢坑法案」根本造謠！黃揚明點名苗博雅：完全沒公信力了
國民黨立法院黨團擬通過環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案以及國道六號東延花蓮段等3案，被民進黨痛批是「兩兆錢坑法案」。對此，資深媒體人黃揚明直指，這三條法案都沒提及預算，「兩兆錢坑」說法本是造謠，而社民黨台北市議員苗博雅說法案17日要通過，也是在造謠，已完全沒有公信力可言。
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明21日在節目《大新聞大爆卦》表示，這三條法案分別為環島高速鐵路、花東快速道路以及國道六號東延，僅花東快速這條裡面有提到預算上限是2500億，另外兩條則沒有具體提預算，「民進黨說什麼兩兆？我們現在認真來談這個兩兆、這個錢坑法案的問題，這個完全是謠言啦！」雖然建設要花錢沒錯，但以台灣高鐵來舉例，西部這一條已經蓋好的高鐵，總經費5000多億，而政府只出1000億，因為這個叫BOT。就算預算真的兩兆，政府也還不一定真的會花兩兆，且這兩兆還是「民進黨的行政部門」去粗估的。
黃揚明表示，公共建設不需要立法就可以做，在野黨想要這個建設，執政黨不要，而在野黨透過可不可以立法要求行政部門執行，是另一回事，但這三條法案在上周四晚上的朝野協商裡面，所有人的默契就是在新任交通部長上任之前不會處理，等到新任交通部長上任之後，再召集協商。所以新任交通部長李孟諺520才上任，所以接下來立法院長韓國瑜還會召集協商，那怎麼會在17日要通過呢？
黃揚明直指，說17日要通過的就是苗博雅，「身為一個選過立委的人，喔，幸好你沒有進立法院啦！你進立法院還得了喔？我真的覺得強哥勝選了，真的是真的是喔，我跟你講，你光是這一個黑歷史，以前我都覺得你講話還算是中道理性的？經過這一次，很抱歉，苗博雅，你完全沒有公信力可言了，你完全在造謠！」