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金融業主導純網銀 顧立雄：科技業非常有意見

中央社2018/06/07 11:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北7日電）金管會日前公布純網銀設立政策方向，要求發起人中至少有1家銀行或金控公司，且持股比率需達5成以上，金管會主委顧立雄表示，科技業者對此「非常有意見」。

台灣金融科技關鍵趨勢論壇今天登場，顧立雄專題演講時指出，金融科技不僅可提升金融服務效率與品質、競爭力及促進市場競爭，大幅改善傳統金融問題，且可促進經濟發展及普惠金融，增進社會利益。

為促進金融創新，金管會推動六大措施，一是金融科技創新實驗機制「台版監理沙盒」；二是設立金融科技創新園區；三是建立金融資安資訊分享與分析中心；四是推動電子支付發展；五是簽署金融科技MOU；六是開放設立純網路銀行。

金管會於4月26日發布開放純網銀設立的政策方向，要求發起人中至少有1家銀行或金控公司，且持股比率需達5成以上。顧立雄指出，目前多家銀行已推動數位金融服務，但放入1、2家純網銀後，期盼能掀起引入強者、激發弱者變強的「鯰魚效應」，可以更促進市場競爭。

顧立雄表示，純網銀要求5成以上持股是金控或銀行，科技業者對此「非常有意見」，然而，香港、南韓就是要求純網銀必須有銀行的參與，金管會預計6月開公聽會蒐集各界意見。

他說，科技業者認為銀行或金控若對純網銀持股5成太高，當金融業對純網銀持股過高時，純網銀就容易由金融業主導，這樣的純網銀無異於由金融業所主導發展的金融科技。

顧立雄表示，從金融監理的角度來看，希望科技業者在創新的當下，要去照顧到金融秩序的穩定，即金融穩定要仰賴既有的金融業者，期待在科技創新的當下進行把關。

顧立雄指出，純網銀不好做，根據他國經驗，純網銀若要成功，一定要形成生態圈，也就是，純網銀要可以搞定民眾食衣住行育樂等各項需求，這樣純網銀才會成功。若無法搞定民眾的各項需求，客戶就會離開，或者說純網銀將無法有效擴大客群。

另外，為利國內金融創新，金管會在推動實體沙盒「創新實驗機制」的同時，並行推動虛擬沙盒的「數位沙盒」。

顧立雄說，數位沙盒僅利用數據進行實驗，且不會直接影響消費者權益及金融體系穩定；因此，無需金管會許可進入；創新實驗機制則是在真實金融市場進行小規模實驗，直接影響消費者權益及金融體系穩定，因此，須經金管會許可進入。（編輯：蘇志宗）1070607

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