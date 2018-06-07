COMPUTEX直擊／科技趨勢AIoT、5G看好

放眼目前全球科技趨勢， 5G 技術的應用為當今最夯應用之一。有鑑於全球營運商服務與相關技術的終端產品高速成長，全球已然進入 5G 時代，而台灣做為目前每人平均通訊數據使用量最高的地區，未來將有望成為東北亞地區 5G 技術發展的重鎮。對此台灣愛立信（ Ericsson ）總經理 Håkan Cervell 表示，當今 5G 技術之發展，應被運用於行動技術中，包括醫療、交通運輸、製造或能源等產業，這將為產業帶來革新。

2018 台北國際電腦展( COMPUTEX )現於台北世貿展覽館熱烈舉行，而今( 2018 )年 COMPUTEX 論壇以「 Ubiquitous Intelligence 智慧無國界」為主軸，邀集各方專家探討 AIoT 如何改寫當今各產業生態結構，更深入剖析 5G 相關發展與應用，深度探究科技產業的最新樣貌。

美國高通公司資深副總裁暨亞太與印度區總裁 Jim Cathey 於會中表示，全球 5G 產業鏈可望在 2035 年創造 12.3 兆美元的商品與服務總產值，其高速與低延遲等特性，將是發展高速網路的關鍵。



▲小米生態鏈的女媧創造股份有限公司，推出擁有高生命力的機器人小丹（圖／女媧創造提供）

而展場中最熱門的科技趨勢即人工智慧物聯網（ AIoT ），匯集全球從網通感測器、穿戴裝置到車聯網應用，其跨足的產業可謂無所不在。例如，來自香港的女媧創造股份有限公司，推出擁有高生命力的機器人小丹，可以識別人臉、物件、手勢、聲源等，並擁有分析語意、理解對話內容的能力，被廣泛應用於兒童伴學上。



▲NVIDIA 輝達所研發的超級電腦 DGX-1 的輔助系統，可用於智能醫療。（圖／翻攝輝達）

NVIDIA 輝達所研發的超級電腦 DGX-1 的輔助系統，能夠協助醫師進行臨床癌症病變診斷，透過高效能運算判別骨年齡，藉此評估青少年生長發育狀況並預測未來成長方向。馬來西亞的綠馳通訊公司則展示了 Roadmio 智慧行車守護雲，即時車況監控雙系統以及駕駛者行為分析模式等，有效地提升了車輛效能和駕駛人的行車安全。

據國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，直至 2022 年，人工智慧增強功能將解放 62 億小時的人工生產力，意味著人工智慧將為當今產業帶來極大改變。而公司內部負責部署人工智慧 IT 技術人員更是關鍵。短期而言，企業應內部評估需要人工智慧於那些方案，長遠來看，培育人工智慧技術的跨領域人才，因應當今技術的脈動而做調整，才是明智的生存之道。