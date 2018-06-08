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影／桃園之光！文昌國中廖昱翰獲IRC國際雜耍大賽銀牌

記者李春台／桃園報導2018/06/08 15:10
▲文昌國中廖昱翰從小苦練扯鈴，終於獲得IRC國際雜耍大賽的肯定。（圖／桃園市文昌國中提供 , 2018.06.08）
▲文昌國中廖昱翰從小苦練扯鈴，終於獲得IRC國際雜耍大賽的肯定。（圖／桃園市文昌國中提供 , 2018.06.08）

今年東亞區國際雜耍大賽(下稱IRC)第一次與2018亞洲盃國際扯鈴大賽(下稱AIDC)共同辦理，是一個讓世界各地的雜耍人齊聚一堂的盛會。這次盛會中又傳桃園之光！桃園市文昌國中廖昱翰同學參加今(107)年度IRC國際雜耍大賽東亞國家地區賽榮獲銀牌獎。

昱翰從小學三年級加入校隊，開始學習「扯鈴」這項民俗技藝，因為有北門國小和文昌國中師長們一路支持，還有扯鈴隊全體夥伴們共同努力，在扯鈴這項運動上能夠一直保持高度的學習興趣堅持到現在。為了挑戰自己，昱翰參加各項扯鈴比賽，每天午休和放學後總是用最認真態度不斷排練，在中正盃民俗體育競賽、教育部民俗體育競賽等全國賽，以及亞洲盃國際扯鈴賽、臺灣國際扯鈴邀請賽中都得到裁判給予個人舞台賽第一名的肯定。105、106、107年，連續三年獲市長頒贈「桃園之光」獎項。

在師長的鼓勵下，昱翰更挑戰不分齡的扯鈴技術賽，藉此磨練並向高手學習，在2017日本大阪國際扯鈴大賽、2018亞洲盃國際扯鈴大賽的單項技術賽都有亮麗表現。透過網路資訊的傳遞，境外的國際賽事也能有參加的機會， 2017年昱翰以自創招式參加diabolo tutorials 網站的「 TopGrade Tutorial Competition」獲得評審專家肯定，得到第二名。2018年，IJA首度舉辦東亞地區IRC國際賽，昱翰先透過影片審核獲選為進入決賽的10組選手之一，更在座無虛席的晚會舞台上盡情展現，獲頒銀牌獎的榮耀。

AIDC至今舉行第5屆，是一年一度的比賽，今年的承辦機構是T-D-A台灣扯鈴運動協會、台北市立大學，而且還有其他機構協助，包括指導單位International Diabolo Association (IDA)及International juggler’ Association (IJA)。而IRC是第一次舉辦東亞地區賽，也是本年度比賽特色之一。

扯鈴至今發展了不同的道具種類及花式變化，所以不同的樣式也可以有獨當一面成為競賽。作為以扯鈴為主的比賽，當中的細分更為考究，項目包括個人單鈴-定軸、單鈴-培鈴、雙鈴-固定、雙鈴-培鈴、三鈴、直立鈴。再者當中更有年齡、男女及參賽人數之分，例如雙人賽、團體賽、男女子個人等，所以可讓人觀看的比賽是目不暇給。

今年東亞區國際雜耍大賽(IRC)最大的特色就在於不論組別、年齡都可以參加。IRC的賽制為先進行影片初選，通過審核的表演者才能夠站上IRC決賽舞台，在50多組眾多好手的競爭下，共選出10組分別來自台灣、日本和香港的高手齊聚台北較量。翌翰在高手環伺下，脫穎而出榮獲銀牌獎的榮耀。

一顆小小的扯鈴，開拓無限大的視野！透過各項賽事，昱翰有機會與全台各地或世界各國的高手進行交流，切磋技藝之外，更了解學習之路沒有止境，一山還有一山高，腳步踏穩才能走得更遠！得獎不只帶來了個人的成長，昱翰更將所學回饋栽培自己的母校，每個星期日和寒假、暑假期間，昱翰都會回到北門國小，擔任校隊志工，協助指導學弟妹扯鈴並陪伴學弟妹進行各項公開演出，一起體驗扯鈴世界的千變萬化，一起將民俗體育提昇為表演藝術，努力感動更多觀眾。


▲在50多組眾多好手的競爭下，共選出10組分別來自台灣、日本和香港的高手齊聚台北較量。翌翰在高手環伺下，脫穎而出榮獲銀牌獎的榮耀。（圖／桃園市文昌國中提供 , 2018.06.08）

關鍵字irc國際雜耍大賽文昌國中廖昱翰扯鈴
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