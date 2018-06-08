市立復興圖書館動土　年底完工將成為萬年溪畔地標

斥資7千300萬元的屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，今(8)日上午由縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同出席動土儀式。縣長潘孟安表示,屏東市立復興圖書館預計今年年底前完工，結合綠蔭廊帶、夜間照明，未來將成為萬年溪畔重要的地標，提供市民閱讀、休憩兼備的最佳環境。
潘孟安指出，閱讀是一座城市進步的動力,亦是向上提升的力量。繼屏東縣立圖書館整建工程開工後，為同步改善屏東市立復興圖書館的空間老舊，以縣市合作方式，除了進行原有圖書館的內部修繕，也在同一區域增建一棟新館。施工期間,可能會造成民眾閱讀的不便，縣府亦提供配套措施，包括介壽圖書館、原住民文化會館、勞工處、屏東市慈鳳宮自修室等供學子使用。
▲屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同出席動土儀式。（圖／屏東縣文化處提供,2018.06.08）
代理市長程清水說,屏東市立復興圖書館於83年1月興建完成，因年久失修，內部空間不足、館舍漏水嚴重等問題，亟待修繕及擴增空間設施。感謝潘縣長全力支持,補助經費整建圖書館。
▲新建圖書館以一樓平面規劃,院落式建築做為空間配置。（圖／屏東縣文化處提供,2018.06.08）
除了舊館內部整修外,新建圖書館以一樓平面規劃,院落式建築做為空間配置, 將屏東市立復興圖書館打造成一個有樹、有院子的森林風圖書館，總工程經費7千300萬元。未來整個市立復興圖書館包含0-6歲學齡前兒童室、親子閱讀區、多功能室、期刊室、圖書室、自修區等多元化功能的空間，內部座位從原本可容納120個增加為250個，更加滿足市民閱讀學習與休閒需求。