NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈蕉個朋友好運旺來　議員為農民發聲成白木屋新主人　全聯脫穎而出因…8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

市立復興圖書館動土　年底完工將成為萬年溪畔地標

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/08 16:39
▲屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同出席動土儀式。（圖／屏東縣文化處提供,2018.06.08）
▲屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同出席動土儀式。（圖／屏東縣文化處提供,2018.06.08）

斥資7千300萬元的屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，今(8)日上午由縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同出席動土儀式。縣長潘孟安表示,屏東市立復興圖書館預計今年年底前完工，結合綠蔭廊帶、夜間照明，未來將成為萬年溪畔重要的地標，提供市民閱讀、休憩兼備的最佳環境。

潘孟安指出，閱讀是一座城市進步的動力,亦是向上提升的力量。繼屏東縣立圖書館整建工程開工後，為同步改善屏東市立復興圖書館的空間老舊，以縣市合作方式，除了進行原有圖書館的內部修繕，也在同一區域增建一棟新館。施工期間,可能會造成民眾閱讀的不便，縣府亦提供配套措施，包括介壽圖書館、原住民文化會館、勞工處、屏東市慈鳳宮自修室等供學子使用。


▲屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同出席動土儀式。（圖／屏東縣文化處提供,2018.06.08）

代理市長程清水說,屏東市立復興圖書館於83年1月興建完成，因年久失修，內部空間不足、館舍漏水嚴重等問題，亟待修繕及擴增空間設施。感謝潘縣長全力支持,補助經費整建圖書館。


▲新建圖書館以一樓平面規劃,院落式建築做為空間配置。（圖／屏東縣文化處提供,2018.06.08）

除了舊館內部整修外,新建圖書館以一樓平面規劃,院落式建築做為空間配置, 將屏東市立復興圖書館打造成一個有樹、有院子的森林風圖書館，總工程經費7千300萬元。未來整個市立復興圖書館包含0-6歲學齡前兒童室、親子閱讀區、多功能室、期刊室、圖書室、自修區等多元化功能的空間，內部座位從原本可容納120個增加為250個，更加滿足市民閱讀學習與休閒需求。

關鍵字復興圖書館動土儀式院落式建築萬年溪
活化閒置空間　訪日金森倉庫借鏡名畫家曹天韻畫展　高雄登場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan