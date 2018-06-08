市立復興圖書館動土　年底完工將成為萬年溪畔地標

斥資7千300萬元的屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，今(8)日上午由縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同出席動土儀式。縣長潘孟安表示,屏東市立復興圖書館預計今年年底前完工，結合綠蔭廊帶、夜間照明，未來將成為萬年溪畔重要的地標，提供市民閱讀、休憩兼備的最佳環境。

潘孟安指出，閱讀是一座城市進步的動力,亦是向上提升的力量。繼屏東縣立圖書館整建工程開工後，為同步改善屏東市立復興圖書館的空間老舊，以縣市合作方式，除了進行原有圖書館的內部修繕，也在同一區域增建一棟新館。施工期間,可能會造成民眾閱讀的不便，縣府亦提供配套措施，包括介壽圖書館、原住民文化會館、勞工處、屏東市慈鳳宮自修室等供學子使用。