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打造金門浪漫島　縣府推金囍假期

記者蔡若喬／金門報導2018/06/08 19:29
▲金門縣政府推出2018金囍假期主題旅遊，縣府長官與旅遊業者共同推薦。（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.08)
▲金門縣政府推出2018金囍假期主題旅遊，縣府長官與旅遊業者共同推薦。（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.08)

金門縣政府為打造金門浪漫島，推出2018金囍假期I Love You結婚、愛情2大主題旅遊，推廣金門婚紗浪漫景點之美，邀請海峽兩岸新人、情侶前來金門觀光旅遊，6月29日至7月3日首波強打結婚主題旅遊活動，限量邀請海內外30對未婚新人來金門尋找不可不知的浪漫秘境，報名參加結婚主題旅遊的新人除可獲得婚紗拍攝、婚紗相本、金囍婚宴、限量主題酒、專屬紀念T恤等多項超值好禮外，還有榮獲盛妝亞洲時尚高級訂制服金獎吳亮儀設計師，為參加新人量身打造的新東方嫁衣婚紗，要給來金參加遊程的新人、情侶們，享受最浪漫最超值豐富的幸福旅遊體驗，報名時間至6月15日。


▲金門縣政府推出2018金囍假期主題旅遊，推廣金門婚紗浪漫景點之美，邀請海峽兩岸新人、情侶前來金門旅遊。（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.08)
 
 200對愛情主題旅遊緊接於7月1日至11月15日推出，推出20個金門浪漫秘境，另特別在金門總兵署設置婚紗體驗館，讓民眾體驗打卡拍照，報名愛情主題旅遊的情侶就可以預約體驗、拍攝，並可獲得愛情主題酒、專屬紀念T-shirt等相關好禮(限量200對)。邀請新人、情侶把自己愛的見證拍下照片分享IG，閃po金囍假期浪漫秘境婚紗照，要讓每對新人、情侶愛上金門，感受金門幸福城市魅力。


以上活動只要購買機票、住宿即可參加。目前受理報名踴躍，數量有限，敬請保握機會，快上活動網站點選我要報名，來金門感受一下熱情滿滿的金囍假期吧！活動辦法及相關資料，可至活動官網(www.weddingkm.com.tw)的「我要報名」處下載，或洽（02）23027565金門婚紗小組詢問。
▲金門縣政府推出2018金囍假期主題旅遊，推廣金門婚紗浪漫景點之美，今年的婚紗是知名設計師吳亮儀設計的，相當搶眼。（圖／蔡若喬攝 , 2018.06.08)

關鍵字金囍假期秘境新人金門婚紗照
游泳邀請賽　旱鴨子變水中蛟龍長照交流　三菱研究所訪陽大醫院

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