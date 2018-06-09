新iPhone發售日曝光！平價版2萬左右可入手

iOS 12 才剛在日前的蘋果開發者大會（WWDC）正式亮相，全新的 iPhone 也緊接著會在 9 月的秋季新品發表會上登場。外媒推測，今年的 3 款新 iPhone 將在 9 月 11 日亮相、 14 日預購、 21 日正式開賣。

據《 Expert Reviews 》報導，今( 2018 )年蘋果預計會推出三款 iPhone ，其中一款將命名為 iPhone 9 ，採用鋁合金機身；另外兩款則命名為 iPhone 11 和 iPhone 11 Plus 。不過爆料達人 Steve H 透露，這次新 iPhone 在名稱上將會簡化，像是新版 iPad 一樣僅稱「 iPhone 」，只額外加入尺寸來分辨型號。