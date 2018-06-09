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新iPhone發售日曝光！平價版2萬左右可入手

科技中心／台北報導2018/06/09 12:57
▲外媒爆料蘋果將在 9 月 11 日公布最新 iPhone。（圖／翻攝自 蘋果）
▲外媒爆料蘋果將在 9 月 11 日公布最新 iPhone。（圖／翻攝自 蘋果）

iOS 12 才剛在日前的蘋果開發者大會（WWDC）正式亮相，全新的 iPhone 也緊接著會在 9 月的秋季新品發表會上登場。外媒推測，今年的 3 款新 iPhone 將在 9 月 11 日亮相、 14 日預購、 21 日正式開賣。

據《 Expert Reviews 》報導，今( 2018 )年蘋果預計會推出三款 iPhone ，其中一款將命名為 iPhone 9 ，採用鋁合金機身；另外兩款則命名為 iPhone 11 和 iPhone 11 Plus 。不過爆料達人 Steve H 透露，這次新 iPhone 在名稱上將會簡化，像是新版 iPad 一樣僅稱「 iPhone 」，只額外加入尺寸來分辨型號。


▲新 iPhone 外觀。左為 6.1 吋，右為 6.5 吋。（圖／翻攝自Steve H@OnLeaks推特）

知名分析師郭明錤近日也針對新款 iPhone 提出報告，指出新款都將採用全螢幕設計，並且支持臉部辨識功能，其中 6.5 吋 OLED 螢幕機型價格落在 900 到 1,000 美元（約台幣 2.6 萬至 2.9 萬）之間； 5.8 吋 OLED 螢幕機型價格則是 800 到 900 美元（約台幣 2.3 萬至 2.6 萬）之間； 6.1 吋 LCD 螢幕機型價格則將會落在 600 到 700 美元（約台幣 1.7 萬至 2 萬）。

關鍵字iphone蘋果手機wwdcoled臉部辨識
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