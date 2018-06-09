台南過生活就業博覽會南臺科大登場　吸引逾五千求職者

由南臺科大學生社團原住民文化推廣社的戰舞開場，搭配熱烈的呼喊聲給現場的人們鼓勵，象徵為大家帶來勝利及榮耀的舞蹈揭開序幕，台南市長李孟諺、勞工局局長王鑫基、南臺科技大學副校長張鴻德等多位貴賓蒞臨會場關心，祝福民眾求職順利、廠商找到好人才。

台南市政府今（9）日在南臺科大舉辦第2場大型徵才活動「台南過生活 台南呷頭路」part2就業博覽會，共邀集服務業、傳產業、科技業等105家廠商釋出共7216個工作機會，其中51家廠商更釋出4602個薪資逾3萬元的職缺，吸引逾5000名求職者前往，初步媒合率60％。

李孟諺說，延續賴清德院長「呷飯皇帝大」的施政理念，也就是「民以食為天」，所以為廠商找人才、為市民找工作，就是市府同仁的職責，感謝各行各業在台南的投資、讓好的人才在台南打拚，共同創造台南的好將來。

王鑫基表示，感謝今天105家廠商共襄盛舉，提供7216個職缺給予台南子弟就業的機會，市府每年辦理4場就博會，今年第二場即在南臺科技大學辦理，因適逢畢業季，希望能讓青年學子能順利找到工作。

張鴻德表示，南臺科大每年都會積極配合市府辦理就業博覽會，就業好、生活才會好，南臺科大也會持續努力為台南培育優秀人才並增加青年學子的就業機會。