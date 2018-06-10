端午用五行開胃　健康粽可開脾生津解暑

每到夏天總是暑氣難消，衞生福利部立朴子醫院李昌誠醫師在端午節前夕，為免民眾因天氣過度炎熱，導胃口不佳，且可能因為沒有適當補充飲食，而可能造成暈眩情形，特別與醫院的營養師詹舒婷，研究調整不易消化易脹氣的糯米，並採用西谷米取代一般傳統鹼粽、做為小型水晶粽主要原料，且運用中醫五行食材的概念，在酷暑季節可以開脾、健胃。

李昌諴指出，中醫在食療方面當中有所謂五行補五臟與五色的觀念，選用清暑氣、幫助消化的食材，採用食材「青色的綠豆、赤色的洛神花、黃色的鳳梨、白色的蓮子、黑色的烏梅」等，參考中醫典方五行學說改良而來。