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端午用五行開胃　健康粽可開脾生津解暑

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/10 15:07
▲李昌誠博士為國人在暑氣端節，提開胃建議。（圖／部立朴子醫院提供, 2018.06.10）
▲李昌誠博士為國人在暑氣端節，提開胃建議。（圖／部立朴子醫院提供, 2018.06.10）

每到夏天總是暑氣難消，衞生福利部立朴子醫院李昌誠醫師在端午節前夕，為免民眾因天氣過度炎熱，導胃口不佳，且可能因為沒有適當補充飲食，而可能造成暈眩情形，特別與醫院的營養師詹舒婷，研究調整不易消化易脹氣的糯米，並採用西谷米取代一般傳統鹼粽、做為小型水晶粽主要原料，且運用中醫五行食材的概念，在酷暑季節可以開脾、健胃。

李昌諴指出，中醫在食療方面當中有所謂五行補五臟與五色的觀念，選用清暑氣、幫助消化的食材，採用食材「青色的綠豆、赤色的洛神花、黃色的鳳梨、白色的蓮子、黑色的烏梅」等，參考中醫典方五行學說改良而來。

李昌誠表示，夏天暑性炙熱，容易讓人過多流汗，耗氣傷津，若不及時避暑和補充水分， 會有口乾、舌燥，氣短力虛等現象，端午節氣來臨，國人可以藉由吃入五行健康粽各種食材，幫助身體化燥祛熱。

詹舒婷營養師與李昌諴建議，民眾如果喜愛一般傳統粽材料，可自己在家包粽子，粽子原料可以做些微變更，將白米(或五穀米) 與糯米按2:1比例調整，然後在將各種內餡，有米、香菇、 五香粉、豆干、板栗，紅棗切丁，包入麻竹葉中，整串放入5000 cc中水中蒸熟，符合少油、少鹽、少糖、多纖維「三少一多」，餡料取自最天然、最新鮮的食材，就能符合健康養生概念。

關鍵字梅雨衞生福利部朴子醫院李昌誠五行補五臟詹舒婷
造血幹細胞捐贈　志工宣導捐贈觀念致理科大畢典　濃濃洋蔥味

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