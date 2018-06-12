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機會難得！川金會前晚　北韓保安爽抱整箱麥當勞回飯店

國際中心／綜合報導2018/06/12 10:25
▲北韓領導人金正恩與美國總統川普，今（12）日在新加坡舉行一對一會談，會前北韓隨行人員舉動也成焦點。（圖／達志影像／美聯社）
▲北韓領導人金正恩與美國總統川普，今（12）日在新加坡舉行一對一會談，會前北韓隨行人員舉動也成焦點。（圖／達志影像／美聯社）

眾所矚目的「川金會」今（ 12 ）日上午 9 時在新加坡正式登場，各國媒體不僅將焦點放在北韓領導人金正恩及美國總統川普身上，就連北韓隨行人員的一舉一動也深受關注。會前一晚，金正恩由新加坡外交部長維文陪同夜遊，北韓隨行高官、媒體、保安等人員也因難得出國，看來相當興奮。其中，保安人員更被外媒捕捉到開心抱著一箱麥當勞回飯店享用。

一向給人強烈神秘感的北韓，外界除獲悉國民長期處在缺糧環境外，鮮少有機會得知北韓國內真實狀況，北韓國民更是難有機會與外界接觸或出國旅遊。而此次「川金會」選在新加坡舉行，對於北韓隨行人員可說是難得「出遊」的機會。

據英國《路透社》報導，此次北韓代表團下榻於新加坡五星級瑞吉飯店（ The St. Regis Singapore ），一客自助式早餐要價 47 元新幣（約新台幣 1,050 元），其價格幾乎是北韓人民一個月的收入。北韓國營媒體人員難得有機會在餐廳享用早餐，不但被捕捉到拿了許多中式餐點準備大吃之外，臉上更露出雀躍神情。

且因北韓過去與歐美國家關係不佳，國內並無速食龍頭「麥當勞」進駐，此次川金會來到新加坡，北韓保安似乎抓緊機會想嘗試「異國美食」，被捕捉到開心抱著一箱麥當勞餐點返回飯店。

關鍵字川金會金正恩保安麥當勞
北韓「棄核」？至少要等十年以上單獨會談結束　川普比讚「非常棒」

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