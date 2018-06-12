機會難得！川金會前晚　北韓保安爽抱整箱麥當勞回飯店

眾所矚目的「川金會」今（ 12 ）日上午 9 時在新加坡正式登場，各國媒體不僅將焦點放在北韓領導人金正恩及美國總統川普身上，就連北韓隨行人員的一舉一動也深受關注。會前一晚，金正恩由新加坡外交部長維文陪同夜遊，北韓隨行高官、媒體、保安等人員也因難得出國，看來相當興奮。其中，保安人員更被外媒捕捉到開心抱著一箱麥當勞回飯店享用。

一向給人強烈神秘感的北韓，外界除獲悉國民長期處在缺糧環境外，鮮少有機會得知北韓國內真實狀況，北韓國民更是難有機會與外界接觸或出國旅遊。而此次「川金會」選在新加坡舉行，對於北韓隨行人員可說是難得「出遊」的機會。