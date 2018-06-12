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娛樂

《超犀利趴9》重回小巨蛋　五月天揪20組歌手開唱

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/12 17:20
▲五月天召集20組歌手，齊聚《超犀利趴9》。（圖／相信音樂提供, 2018.06.12）
▲五月天召集20組歌手，齊聚《超犀利趴9》。（圖／相信音樂提供, 2018.06.12）

今年《超犀利趴9》重回台北小巨蛋，音樂超能者今夏音樂原力覺醒，五月天召集各路超級「音」雄齊聚，8月4、5日連續二天，舉辦撼動全宇宙的星際轟趴。


▲《超犀利趴9》將在8月4、5日，連續兩天在小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供, 2018.06.12）

每年不缺席的五月天，跟《人生無限公司》告假應戰，再揪四分衛四度來開趴，當年第三屆「超犀利趴-團團團團團」，與董事長、脫拉庫、五月天、亂彈五團共同開唱，留下劃時代的經典意義。繼「超犀利趴-團團團團團」後，《超犀利趴9》，邀請首度挺進大趴的茄子蛋、法蘭黛加入團戰，揪四團再寫一篇章。


▲「茄子蛋」挾著驚人的金曲氣勢，將在超犀利趴帶來精湛表演。（圖／相信音樂提供, 2018.06.12）

這次的《超犀利趴9》，有「文青界女神」陳綺貞、「玉女掌門人」蘇慧倫，為歌迷帶來精采演出。另外還有首度參加的林宥嘉，一接到邀約他，不改幽默本色，打趣笑問工作人員：「是否要穿犀利趴（閩南語，拖鞋）去唱超犀利趴？」


▲為不讓歌迷留下遺憾，陳綺貞首度出擊「超犀利趴」。（圖／相信音樂提供, 2018.06.12）

《超犀利趴9》表演陣容有，Perfume、陳綺貞、林宥嘉、蘇慧倫、四分衛、韋禮安、Frandé法蘭黛、茄子蛋、蕭秉治(廷廷)、鼓鼓、魏嘉瑩、Random隨性樂團、Erika劉艾立、渣泥ZANI、夕陽武士樂團、Crispy脆樂團、麋先生、怕胖團、南瓜妮歌迷俱樂部等，宛如復仇者聯盟般的夢幻陣容，齊力助陣「超犀利趴」，門票，將於6月15日中午12:00開賣。

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為美白躲太陽　邱琦雯吃這個秒變黑李相侖想快轉的瞬間　與李昇基有關

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