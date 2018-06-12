川金會》東西強人相惜　川普：過去的敵人可成未來的朋友

美國總統川普與北韓領導人金正恩畫時代的「川金會」今（ 12 ）日在新加坡登場，兩位領袖並簽署共同聲明，宣示北韓將完全放棄核武。不過，在會後記者會中，川普強調，在達成「完全無核化」目標前，相關制裁仍會持續，美國在南韓的駐軍也不會撤除。對這次會談，川普以非常直接、有成果來形容，除了感謝東道主新加坡外，也特別提及對大陸國家主席習近平的謝意，推崇他是很厲害的領導者。

東、西方兩大狂人美國總統川普以及北韓領導人金正恩的「川金會」順利落幕。在結束會談後，川普下午 4 時舉行國際記者會說明談判成果，並發布兩人的共同聲明。

川普指出，非常榮幸能帶著大家見證這場歷史性的高峰會，強調這是場非常直接、有成果的會面，希望能為世界帶來和平，並一起改寫國家的未來。川普強調，將建立美國與北韓的新關係，在共同聲明中，北韓已承諾全心致力於完整地去除核武，未來美國會用不同方法證實與檢查，並建立兩國互信。他強調，在北韓的核武完全消失前，國際間還是會有一些制裁。

此外，川普透露，他在會談中向金正恩提出，希望能將美國戰俘的遺體送回美國，已獲得金正恩同意，他也希望早日讓南北韓失散家庭重逢，並早日撤回美國在南韓的所有駐軍。川普強調，過去覺得不可能發生的事情正在逐漸發生，大家正活在歷史上非常了不起的一刻。

對於這場世紀會談能夠成功，川普除了感謝地主國新加坡以及金正恩，還特別提到大陸國家主席習近平，強調過去幾個月習近平也做出了一些改變，讚揚習近平是厲害的領導者以及好朋友。

川普強調， 70 年前朝鮮半島發生非常血腥的戰爭，有無數無辜生命因此喪生，這個戰爭一直到今日都沒有正式終結，但他相信戰爭很快就會停止。川普感性的說，過去並不代表未來、未來不必受到過去的侷限，他誠摯相信過去的敵人可以成為未來的朋友，可以將戰爭改變為未來的和平。

川普強調，他將在適當時機邀請金正恩赴白宮參訪，已獲得金正恩同意，他並指出，或許有一天自己也會走訪平壤。