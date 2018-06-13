腫瘤免疫療法大突破 複合免疫藥物降低副作用

癌症是國人十大死因首位，陳三元表示，早期發現癌症時，可用手術或放射線治療，一旦癌細胞轉移後，就得用化療，但化療會產生噁心、免疫力降低等副作用，雖然後來又發展標靶治療，但只能治標不治本，而免疫療法目標從治療轉為治癒，未來可能成為癌症主要的治療策略。

交通大學材料系講座教授陳三元和中國醫藥大學轉譯醫學研究中心副院長徐偉成合作的研究團隊，研究出可大幅提升免疫療法對腫瘤治療效果的關鍵技術，今天舉行研究發表記者會。

（中央社記者許秩維台北13日電）交大和中國醫大團隊合作研究褐藻醣奈米免疫複合藥物，能有效抑制腫瘤細胞，且促進免疫細胞在腫瘤附近大量增生，增加抗癌能力，還能有效降低副作用。

在現有免疫療法中，陳三元指出，免疫檢查哨治療法是最受重視的一種，免疫檢查哨抑制劑雖然可以關閉癌細胞逃脫免疫系統的機制，但也會關閉免疫系統的回饋機制，可能造成全身性的不正常免疫反應，而非只針對腫瘤細胞攻擊。

為提升免疫療法的效果，團隊開始研究免疫藥物，陳三元表示，由於開發新藥的投資成本很高，因此想到可以「舊藥新用」，而天然的褐藻醣有提升免疫力、抑制癌細胞的作用，但因為療效低，多用來當作保健食品，團隊就想到利用褐藻醣結合免疫檢查哨治療法，針對癌細胞集中攻擊。

研究團隊將褐藻醣結合顯影劑中的磁性氧化鐵粒子，透過磁引導效應送到癌細胞處，並設計奈米藥物載體，將褐藻醣、免疫檢查哨抑制劑和免疫T細胞增生劑整合在載體上，形成奈米複合藥物，磁引導效應除了能讓藥物滯留在腫瘤細胞附近，藉此增加抗癌能力外，也有助於用影像觀察。

陳三元表示，經動物實驗發現，團隊研發的褐藻醣奈米免疫藥物能有效抑制腫瘤逃脫免疫機制，還能促進免疫T細胞在腫瘤附近大量增加，而褐藻醣本身也有抑制癌細胞的作用，且透過磁引導讓藥物滯留在腫瘤細胞附近，有助於提升抗癌能力，並有效降低副作用。

陳三元指出，使用褐藻醣奈米免疫藥物合併療法的存活率，比單獨使用免疫檢查哨抑制劑高出近2倍，且所需劑量大幅降低，副作用和成本跟著降低，讓治療更安全有效率，研究成果已刊登在國際期刊上，目前團隊已向台灣、美國、日本、歐盟等國申請專利。（編輯：黃于）1070613