一部寶萊塢電影引發印度女性意識爭辯

閨密們聊天互動，探討性需求、離婚、一夜情、身材、親友、父母、夫家，及奢華婚禮是為自己還是為了家族等議題。

出身印度演藝世家卡普（Kapoor）家族的知名女演員卡琳娜‧卡普（Kareena Kapoor）主演的「費瑞迪的婚禮」（Veere Di Wedding），述說4個閨密為籌備其中一人的婚禮時的有趣故事。

特派員看世界專欄（中央社記者康世人新德里13日專電）寶萊塢近期的電影「費瑞迪的婚禮」內容猶如印度版的「慾望城市」，談到現代女性的性需求與婚姻等，引發社群媒體熱烈討論，印度新女性到底該是怎樣的形式？

對印度社會來說，觸及的是傳統社會裡離經叛道的內容，在社群媒體引起議論。電影上映首日創下1億700萬盧比（新台幣4730多萬元）、迄今全球9.8億盧比的票房佳績。

4名閨密其中一人是有錢的離婚女性，由女星巴絲卡（Swara Bhaskar）飾演，片中出現自慰場景，更引起爭論。

有網友在推特（Twitter）談到和祖母進戲院看到這幕戲，令兩人非常尷尬。祖母說：「我是印度人，我為電影費瑞迪的婚禮感到羞恥。」

社會學系學生芭荸拉比（Babhravi）告訴中央社記者，在印度公開場合談性仍屬禁忌，尤其對印度社會定位為父親或丈夫財產或附屬品的女性來說，談論自己的性需求和自慰，更是不可思議的事。

她很佩服導演冒著被衛道人士和印度教激進人士批判的風險，述說現代女性的自主意識。

但網上也有批判，電影堆積女性主義的陳腔濫調。

印度新聞網站「ThePrint」副主編泰瓦瑞（RuhiTewari）的文章指出，女性不需要展示喝酒、抽煙、使用粗言穢語，或在單一框架下大談性愛、自慰、一夜情及體重等推銷解放女性的想法，這是女性主義和獨立女性的錯誤觀念。

無論支持或反對電影展現現代女性的一角，大都會的印度女性形貌確實在變得更為多元，兩性互動也隨著時代轉變。

費瑞迪的婚禮如同20年前首播的美國電視劇慾望城市（Sex and the City）一樣，因題材大膽，在印度社會成為話題。

一名在新德里工作的外籍男性，有天在友人聚會中讚許印度女性順從、顧家、對丈夫百依百順時，同一場合，在地商人拉提許（Ratish）反駁，擁有工作及經濟能力的印度都會現代女子，不再是「未嫁前聽父親，出嫁後聽丈夫」的順從女性。

他指出，受過教育、尤其是家境富裕或經濟自主的印度女性，已不甘為男性的附屬品。她們熟知法律，懂得如何享受社會對女性的待遇，還能「攻擊」妨礙她們的男性。

拉提許對印度新女性轉變的觀察，引起包括記者在內出席聚會者的興趣。

拉提許以朋友拉瑪（化名，Rama）的經歷為例說道，拉瑪出身富有的上層種姓家庭，在家人安排下娶了社經和種姓都相當的女子為妻，但婚後感情不睦，海外受高等教育的妻子為了離婚與男友相聚，控告拉瑪強暴她。

拉提許說，印度性侵案全球矚目，性侵相關法律修改得對女性較有利，拉瑪在真相未明情況下坐牢，花錢賄賂才出獄，接著面對官司纏訟，身心俱疲。

他的結論是，千萬別以為印度女性都是百依百順的小鳥，也許只有放棄傳統大男人的想像，懂得尊重和溝通，才是和印度獨立女性相處的最佳方式。（編輯：廖漢原）1070613