NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

一部寶萊塢電影引發印度女性意識爭辯

中央社2018/06/13 17:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

特派員看世界專欄（中央社記者康世人新德里13日專電）寶萊塢近期的電影「費瑞迪的婚禮」內容猶如印度版的「慾望城市」，談到現代女性的性需求與婚姻等，引發社群媒體熱烈討論，印度新女性到底該是怎樣的形式？

出身印度演藝世家卡普（Kapoor）家族的知名女演員卡琳娜‧卡普（Kareena Kapoor）主演的「費瑞迪的婚禮」（Veere Di Wedding），述說4個閨密為籌備其中一人的婚禮時的有趣故事。

閨密們聊天互動，探討性需求、離婚、一夜情、身材、親友、父母、夫家，及奢華婚禮是為自己還是為了家族等議題。

對印度社會來說，觸及的是傳統社會裡離經叛道的內容，在社群媒體引起議論。電影上映首日創下1億700萬盧比（新台幣4730多萬元）、迄今全球9.8億盧比的票房佳績。

4名閨密其中一人是有錢的離婚女性，由女星巴絲卡（Swara Bhaskar）飾演，片中出現自慰場景，更引起爭論。

有網友在推特（Twitter）談到和祖母進戲院看到這幕戲，令兩人非常尷尬。祖母說：「我是印度人，我為電影費瑞迪的婚禮感到羞恥。」

社會學系學生芭荸拉比（Babhravi）告訴中央社記者，在印度公開場合談性仍屬禁忌，尤其對印度社會定位為父親或丈夫財產或附屬品的女性來說，談論自己的性需求和自慰，更是不可思議的事。

她很佩服導演冒著被衛道人士和印度教激進人士批判的風險，述說現代女性的自主意識。

但網上也有批判，電影堆積女性主義的陳腔濫調。

印度新聞網站「ThePrint」副主編泰瓦瑞（RuhiTewari）的文章指出，女性不需要展示喝酒、抽煙、使用粗言穢語，或在單一框架下大談性愛、自慰、一夜情及體重等推銷解放女性的想法，這是女性主義和獨立女性的錯誤觀念。

無論支持或反對電影展現現代女性的一角，大都會的印度女性形貌確實在變得更為多元，兩性互動也隨著時代轉變。

費瑞迪的婚禮如同20年前首播的美國電視劇慾望城市（Sex and the City）一樣，因題材大膽，在印度社會成為話題。

一名在新德里工作的外籍男性，有天在友人聚會中讚許印度女性順從、顧家、對丈夫百依百順時，同一場合，在地商人拉提許（Ratish）反駁，擁有工作及經濟能力的印度都會現代女子，不再是「未嫁前聽父親，出嫁後聽丈夫」的順從女性。

他指出，受過教育、尤其是家境富裕或經濟自主的印度女性，已不甘為男性的附屬品。她們熟知法律，懂得如何享受社會對女性的待遇，還能「攻擊」妨礙她們的男性。

拉提許對印度新女性轉變的觀察，引起包括記者在內出席聚會者的興趣。

拉提許以朋友拉瑪（化名，Rama）的經歷為例說道，拉瑪出身富有的上層種姓家庭，在家人安排下娶了社經和種姓都相當的女子為妻，但婚後感情不睦，海外受高等教育的妻子為了離婚與男友相聚，控告拉瑪強暴她。

拉提許說，印度性侵案全球矚目，性侵相關法律修改得對女性較有利，拉瑪在真相未明情況下坐牢，花錢賄賂才出獄，接著面對官司纏訟，身心俱疲。

他的結論是，千萬別以為印度女性都是百依百順的小鳥，也許只有放棄傳統大男人的想像，懂得尊重和溝通，才是和印度獨立女性相處的最佳方式。（編輯：廖漢原）1070613

酒駕鎖車門拒檢 警噴辣椒水逼開聯航航管中心 顧航班也盯社群

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan