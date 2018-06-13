NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈堆肥量體太大 金門臭氣沖天陽岱鋼2打數1安打　巨人不敵軟銀8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

看問題／科技始於人性　AI、VR將改變人類生活？

記者易皓瑜／台北報導2018/06/13 19:10
▲ 今年 2018 Computex 聚焦於 AI 人工智慧應用 、VR 虛擬實境、5G 通訊、IoT 物聯網技術等創新科技的應用（圖／Pixbaby）
▲ 今年 2018 Computex 聚焦於 AI 人工智慧應用 、VR 虛擬實境、5G 通訊、IoT 物聯網技術等創新科技的應用（圖／Pixbaby）

想像當你走進一家商店，裡面卻沒有任何店員，人們拿起商品透過 VR 螢幕，研究起商品的細節，然後「逼！」一聲完成結帳；或者今天你一早起床站在鏡子前，看著自己滿臉倦容，正苦惱著一會兒就要出門該怎麼上妝，這時鏡子裡的 AI （人工智慧）跳出來開始檢查你今天的膚況，評估適合什麼樣的妝容；又或者正當你打算換一輛新車，左思右想著是否該拿出積蓄已久的私房錢，最後還是決定拿起電話申請車貸，發現負責審理車貸的是一名 AI ！當今，人類的生活受科技影響甚巨，隨新科技不斷推陳出新，但科技始終來自於人性，這些新興科技將如何改變人們生活，甚或解決人類生活中的問題，從今年甫落幕的 Computex 中的話題商品，即可窺知新科技走向。 


▲ASUS Glamorfy 為一款結合 AR 擴增實境與 3D 掃描技術的鏡子。（圖／ASUS 提供）

童話故事裡魔鏡真的成真了？華碩推出的 ASUS Glamorfy 成 AR/VR 展區中的最大亮點，這面結合了擴增實境（ AR ）與 3D 掃描技術的鏡子，使用者可以在鏡子前試戴美瞳、檢查牙齒白皙度、嘗試各種妝容。目前運用在智能居家個人用戶端、美妝零售商與臉部整形模擬。此外，也正與知名運動鞋、眼鏡廠商、知名鼻整形外科醫師等商談合作。

 
▲IU 雙向口譯機能夠完成即時雙向翻譯。（圖／艾特科技提供）

試想今天你在商務會議上認識了一名新的外國朋友，兩人卻語言不通，身邊也缺少一名翻譯。 IU 雙向口譯機能改善此一問題，透過一只小盒子內藏的輕薄晶片，就能實現即時口語翻譯，以直覺的方式，達成不同語言間的雙向溝通。只要按下翻譯機上的「 I 」鍵，說出欲翻譯的詞句， IU 將會自動翻譯成設定的語言。反之按下「 U 」鍵聽到提示音後，即可自動翻譯出設定之語言。 


▲ iStaging 數位宅妝的 VR 全景拍攝方案與拍賣平台整合，讓消費者透過 VR虛擬實境在家上網「逛街」。（圖／ iStaging 提供）

現今「宅經濟」當道，上網購物已經不稀奇，上網「逛街」才是新趨勢。 iStaging 數位宅妝的 VR 全景拍攝方案與拍賣平台整合，用戶可同步 VR 全景內容於天貓等拍賣平台的 VR 介面上，而數位宅妝也積極推出電商店面的 VR ，未來將有超過 7 萬間店面的 VR 實景可在拍賣平台上被搜尋，意即消費者在家就能透過 VR 實景「逛街」，開啟零售產業的新頁。另外， iStaging 數位宅妝不只電商、零售，也將 VR 技術應用在旅遊以及房地產業上。 


▲ Adenovo 諦諾科技使用 AI （人工智慧）與物聯網系統打造「自動化金融」辦理車貸。（圖／Adenovo提供）

買車想辦貸款，卻不想面對銀行行員的臭臉與刁難？現在只要通過臉部辨識即可辦理車貸。 Adenovo 諦諾科技使用 AI 與物聯網系統打造「自動化金融」， Adenovo 設計了小程式，放在車商的微信公眾號裡，當消費者想買車時，直接在上面透過人臉辨識即可進行車貸試算，目前已成功與多家知名進口車商合作，準確率超過 98% ，消費者只要透過手機上的人工 AI ，就可輕鬆辦理繁雜的車貸。 

縱觀今年 Computex 超過 5,015 個攤位，新科技聚焦於 AI 人工智慧應用 、 VR 虛擬實境、 5G 通訊、 IoT 物聯網技術等創新科技的應用上。而其中備受矚目的 AI 人工智慧於近兩年高速發展及其所應用的領域之廣，可見得科技大廠及投資人對其後勢看好。此外， VR 技術同樣成為大熱門，更直接改變電商、電競遊戲、智慧穿戴式商品等產業生態，外加 5G 時代來臨，更將帶動內容產業及其所搭載的硬體裝置需求。科技始於人性，不僅如此，透過本次電腦展更可預見在未來世界中，科技將環繞於我們的生活。 

關鍵字computex電腦展科技人性ai5g
蚊瘋不動外套　旅遊免被蚊蟲叮咬台版最夢幻工作　日薪5千徵島主

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan