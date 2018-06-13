看問題／科技始於人性　AI、VR將改變人類生活？

想像當你走進一家商店，裡面卻沒有任何店員，人們拿起商品透過 VR 螢幕，研究起商品的細節，然後「逼！」一聲完成結帳；或者今天你一早起床站在鏡子前，看著自己滿臉倦容，正苦惱著一會兒就要出門該怎麼上妝，這時鏡子裡的 AI （人工智慧）跳出來開始檢查你今天的膚況，評估適合什麼樣的妝容；又或者正當你打算換一輛新車，左思右想著是否該拿出積蓄已久的私房錢，最後還是決定拿起電話申請車貸，發現負責審理車貸的是一名 AI ！當今，人類的生活受科技影響甚巨，隨新科技不斷推陳出新，但科技始終來自於人性，這些新興科技將如何改變人們生活，甚或解決人類生活中的問題，從今年甫落幕的 Computex 中的話題商品，即可窺知新科技走向。



▲ASUS Glamorfy 為一款結合 AR 擴增實境與 3D 掃描技術的鏡子。（圖／ASUS 提供）

童話故事裡魔鏡真的成真了？華碩推出的 ASUS Glamorfy 成 AR/VR 展區中的最大亮點，這面結合了擴增實境（ AR ）與 3D 掃描技術的鏡子，使用者可以在鏡子前試戴美瞳、檢查牙齒白皙度、嘗試各種妝容。目前運用在智能居家個人用戶端、美妝零售商與臉部整形模擬。此外，也正與知名運動鞋、眼鏡廠商、知名鼻整形外科醫師等商談合作。



▲IU 雙向口譯機能夠完成即時雙向翻譯。（圖／艾特科技提供）

試想今天你在商務會議上認識了一名新的外國朋友，兩人卻語言不通，身邊也缺少一名翻譯。 IU 雙向口譯機能改善此一問題，透過一只小盒子內藏的輕薄晶片，就能實現即時口語翻譯，以直覺的方式，達成不同語言間的雙向溝通。只要按下翻譯機上的「 I 」鍵，說出欲翻譯的詞句， IU 將會自動翻譯成設定的語言。反之按下「 U 」鍵聽到提示音後，即可自動翻譯出設定之語言。



▲ iStaging 數位宅妝的 VR 全景拍攝方案與拍賣平台整合，讓消費者透過 VR虛擬實境在家上網「逛街」。（圖／ iStaging 提供）

現今「宅經濟」當道，上網購物已經不稀奇，上網「逛街」才是新趨勢。 iStaging 數位宅妝的 VR 全景拍攝方案與拍賣平台整合，用戶可同步 VR 全景內容於天貓等拍賣平台的 VR 介面上，而數位宅妝也積極推出電商店面的 VR ，未來將有超過 7 萬間店面的 VR 實景可在拍賣平台上被搜尋，意即消費者在家就能透過 VR 實景「逛街」，開啟零售產業的新頁。另外， iStaging 數位宅妝不只電商、零售，也將 VR 技術應用在旅遊以及房地產業上。



▲ Adenovo 諦諾科技使用 AI （人工智慧）與物聯網系統打造「自動化金融」辦理車貸。（圖／Adenovo提供）

買車想辦貸款，卻不想面對銀行行員的臭臉與刁難？現在只要通過臉部辨識即可辦理車貸。 Adenovo 諦諾科技使用 AI 與物聯網系統打造「自動化金融」， Adenovo 設計了小程式，放在車商的微信公眾號裡，當消費者想買車時，直接在上面透過人臉辨識即可進行車貸試算，目前已成功與多家知名進口車商合作，準確率超過 98% ，消費者只要透過手機上的人工 AI ，就可輕鬆辦理繁雜的車貸。

縱觀今年 Computex 超過 5,015 個攤位，新科技聚焦於 AI 人工智慧應用 、 VR 虛擬實境、 5G 通訊、 IoT 物聯網技術等創新科技的應用上。而其中備受矚目的 AI 人工智慧於近兩年高速發展及其所應用的領域之廣，可見得科技大廠及投資人對其後勢看好。此外， VR 技術同樣成為大熱門，更直接改變電商、電競遊戲、智慧穿戴式商品等產業生態，外加 5G 時代來臨，更將帶動內容產業及其所搭載的硬體裝置需求。科技始於人性，不僅如此，透過本次電腦展更可預見在未來世界中，科技將環繞於我們的生活。