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謠傳茄苳樹王將全面開挖 中市府澄清

中央社2018/06/14 11:48
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市政府正進行茄苳樹王文化生態公園工程，將清除老樹下方的廢棄物，近日網路謠傳工程將以挖土機全面開挖。台中市建設局澄清，保護範圍內將使用空氣挖掘機，以保護老樹生長。

台中市西區茄苳公園內有棵千年歷史的老茄苳樹，被稱為茄苳樹王。近幾年台中市府發動「搶救茄苳樹王三部曲」，協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心，並規劃茄苳樹王文化生態園區，工程預計逐步清除老樹棲地下的水泥、磚塊等營建廢棄物，並以噴氣工法改善樹根棲地環境。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中市建設局4日邀請老樹棲地改善顧問團與市府農業局樹木保護委員召開小組會議，會議結論將維持噴氣工法及人工清運方式處理。

台中市政府建設局指出，茄苳樹王棲地改善面積範圍為現在樹冠投影的全部面積，約有1500平方公尺，19日將試開挖面積8平方公尺，約占0.5%，該區近地面的茄苳樹體近期長出小菇蕈，具有樹醫資格的專家也會針對樹體較弱點同步進行防治處理，避免病源危害擴大。

網路近日謠傳工程將以挖土機全面開挖，建設局表示，茄苳樹王棲地改善沒有時間表，為避免改善過程造成樹勢衰弱，將依據核定樹木保護計畫書內容，將棲地分為12等分，以噴氣工法分階段進行開挖，並以人工方式清除底層混凝土廢棄物。（編輯：劉政權）1070614

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