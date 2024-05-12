方順吉離婚3年！母親節前夕突重逢前妻 曝心聲：不因任何事生變
今年41歲的台語歌手方順吉，2007年與小獅結婚，直至2023年突然對外宣布，兩人其實已經在2021年協議離婚、結束14年婚姻。昨（11）日適逢母親節前夕，方順吉在臉書上曬出全家福，他與前妻小獅和3名子女一起用餐：「永遠是有責任的父母，不會因為任何事情而生變。」
記者黃雅琪／綜合報導
台語歌手方順吉昨日在臉書發文，分享他與家人們提前慶祝母親節的全家福：「一個生，一個養，一個陪，一個伴，永遠是有責任的父母，不會因為任何事情而生變，難得的大合照，在此祝大家母親節快樂。」照片中方順吉身穿大紅色上衣，站在最前方負責掌鏡自拍，前妻與孩子們逗趣擺拍，顯見離婚後一家人感情依然不變。
方順吉去年宣布離婚消息時，並沒有說明主要原因，僅表示因為很多朋友一直詢問他：「怎麼那麼久沒看到你跟你老婆（前妻）的合照？」於是他才決定發文解說一下婚姻狀況：「我們已經離婚2年了，但一樣和平相處，對小孩的愛、責任，永遠不會變動。」強調對孩子成長過程，不會有任何影響。
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