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即時跑馬燈首批量產型沱江艦　本月招標美中台三角戀　卜睿哲：無簡單解答8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

美中台三角戀　卜睿哲：沒有簡單解答

記者林仕祥／台北報導2018/06/15 15:51
▲美國在台協會前主席卜睿哲（右）接受電台專訪，對總統蔡英文的兩岸政策，他要給予正面評價。（圖／POP撞新聞提供 , 2018.6.15）
▲美國在台協會前主席卜睿哲（右）接受電台專訪，對總統蔡英文的兩岸政策，他要給予正面評價。（圖／POP撞新聞提供 , 2018.6.15）

美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）今（15）日表示，台灣歷屆總統藉由不同政策，周旋在中美兩大強權之間，在這之中如何達到完美平衡，並沒有簡單解答，總統蔡英文的兩岸政策，他給予正面評價，部分美國官員也給予肯定，並藉此批評中國大陸對台打壓是不必要的舉動。至於未來有無「蔡習會」的可能，卜睿哲說，除非蔡英文願意不含糊地承認「九二共識」，否則不可能發生。

美國近來發布一些惠台、友台措施，有人質疑這只是川普政府打「台灣牌」，用來增加和大陸談判的籌碼，對此，卜睿哲說，美國對台政策的行程與目的，比外界想像更複雜，大致上可分為三種意見，一是多面促進美台關係，因為這有益於美國軍事安全，這一派支持者包括美國防部、國務院、友台眾議員等；第二種意見則著重在經濟面，認為美國應與台灣協商改善雙方經濟合作互動，首當其衝的就是美豬、牛的開放問題；第三種則認為美國應「無所作為」，避免為難大陸國家主席習近平。

卜睿哲強調，將台灣作為談判籌碼的論調，早在2016年後便已式微，而選擇對台無所作為這一派的美國官員，確實是受到大陸刻意塑造的「蔡英文是麻煩製造者」論調影響。

卜睿哲表示，美國對台政策相比大陸的對台政策，應該是更加友善，因為大陸對台灣的終極目標，是人盡皆知的，他對蔡英文的兩岸政策，以「低調、謹慎、自律」來正面評價，蔡英文充分了解台灣需在中美間取得平和，蔡政府現在的做法，部分美國官員在發表聲明時都給予肯定，並藉此批評大陸對台打壓實屬不必要舉動。
 
卜睿哲指出，部分人認為現在的兩岸僵局是因為蔡英文拒絕接受「九二共識」，以及中共所要求的「核心內涵」，但就他看來，蔡英文其實早已明確表達這些議題的立場，只是面對國內政治分歧的局勢，選擇以模糊方式回應。蔡英文就職後曾有機會建立一個對等、具建設性且相稱的兩岸互信機制，但大陸根本上就拒絕民進黨的存在，也不願與蔡政府在同一平台上進行溝通，因此讓這個機會付之闕如。

卜睿哲觀察，習近平在十九大重申一些對台政策的關鍵原則，包含「和統」、「一國兩制」、「反獨」等等，但習並沒有重述過去「寄希望於全體台灣人民」的說法，外界推敲，民主體制下的台灣多數民意，已不再是中共對台政策的出發點。他說，儘管台灣對「一國兩制」的反彈聲浪強烈，但大陸應該會持續對台施壓，直到台灣選出一位順從北京當局的領導人。
 

關鍵字卜睿哲蔡英文習近平九二共識蔡習會
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