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加油站礦泉水使用過期原料　中油道歉：今起可退貨

財經中心／台北報導2018/06/17 12:26
▲中油直營加油站販售的健康元素水使用過期原料製造，中油表示，今（17）日起接受消費者退款。（圖／中油提供）
▲中油直營加油站販售的健康元素水使用過期原料製造，中油表示，今（17）日起接受消費者退款。（圖／中油提供）

駕駛朋友們要注意了，台灣中油16日表示，由健康元素水代工廠達誼生物科技公司，因不慎使用過期原料製造該產品，已緊急要求各直營加油站將這批貨品回收銷毀，今（17）日起接受消費者退款，並向消費大眾致上十二萬分歉意。

中油強調，這批誤用過期原料生產製造的健康元素水，經微生物及塑化劑檢驗都符合政府公告的衛生標準，雖無安全疑慮，但因為秉持對消費者負責、讓消費者安心的態度，回收銷毀使用過期原料的產品，未來將持續加強生技產品代工生產的監製、查驗工作。

在中油直營加油站販售的健康元素水，是委託達誼生物科技公司代工，台灣優良食品發展協會（TQF）13日前往該廠針對所有TQF認證產品稽查，發現健康元素水生產原料礦物質微量濃縮液已超過原料包裝上標示的有效日期，但達誼生物科技公司於106年8月19、21日以及107年3月26日生產製造的健康元素水中仍使用該過期原料。

中油表示，經統計該批健康元素水已對外售出1,862箱，餘成品倉庫所剩1,322箱、直營加油站到貨1,427箱，均已下架回收並銷毀，只要是持106年8月1日至107年6月16日間購買發票，或是有效日期為107年8月1日至108年6月16日的包裝瓶(含空瓶)，都可退貨，若是持會員卡於106年8月1日至107年6月16日間以點數向台灣中油各直營站兌換的消費者，都將在兩周內自動將已兌換點數退還至會員卡。

關鍵字中油加油站礦泉水健康元素水達誼生物科技
快去加油　中油調漲汽柴油0.1元

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