當沖平均每戶賠24萬 藍營立委：再延長當沖降稅是在割韭菜
股市當沖降稅優惠3度延長到今年到期，現在官方正研擬再延長，不過針對當沖降稅優惠，國民黨立委王鴻薇昨（6）日在立法院財委會質詢時指出，去年當沖客虧損239億元，平均每戶賠24萬元，認為再延長當沖降稅是在割韭菜。
記者陳郁柔／台北報導
王鴻薇指出，在2017年當沖稅率下降，全年的當沖金額就從2016年的6.9兆新台幣上升到12.3兆新台幣，一直到2021年提升到47.7兆新台幣，當沖金額與當沖占總體交易的比例都大幅提高。
王鴻薇接續指出，不過從2021年到2023年，扣除證交稅、手續費，股民整體平均都是虧損，2023年全年當沖客慘賠239億元，平均每戶賠24萬元，都是財政部與券商在賺錢。
王鴻薇表示，金管會原本為了維持股市的榮景，以當沖降稅的方式鼓勵股民進出股市，但現在鼓勵的目的已經達到，交易量顯著提升，金管會為什麼還要延長當沖降稅，這樣的政策就是在鼓勵資本所得，不鼓勵勞動所得。
對此，財政部次長李慶華回應表示，財政部的立場不希望民眾在台股當沖套利，一定會將這些數據列入評估參考，他們也會持續要求金管會提供相關資料，作為評估當沖交易稅優惠是否延長的依據。