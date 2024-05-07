記憶體報價上揚、威剛4月營收創同期高！看好AI推動H2、明年獲利

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對市況，威剛表示，記憶體製造廠積極將產能配置與投資重心轉向高頻寬記憶體（HBM），再加上產業庫存水位健康，預期第二季動態隨機存取記憶體（DRAM）以及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價有望持續走高，而這也將會推動毛利率的表現。
威剛董事長陳立白也指出，AI終端應用產品將在第三季陸續上市，而這也可望帶動下半年以及明年有更多AI需求的出現，因此上游供應商將加速轉進HBM以及DDR5產品，但目前HBM生產難度與產能耗用率都相當高，在有限的產能供給下，今年 DRAM 價格欲小不易。
NAND Flash 方面，雖然目前上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規畫仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的 SSD 需求明顯復甦，可望支撐 NAND Flash 價格續揚且穩健的態勢。
威剛4月產品營收貢獻分別為DRAM占37.85%，SSD占22.45%，記憶卡、隨身碟以及其他產品占比39.7%。今年前4月合併營收達147.29億元，年增57.73%；其中DRAM營收占比41.04%，SSD為26.73%，記憶卡、隨身碟及其他產品則貢獻32.23%。