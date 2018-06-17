張鈞甯擔任2018亞太影展親善大使：把台灣榮光帶回來

「第58屆亞太影展」親善大使，敲定由張鈞甯擔任，她希望透過這次在台灣舉辦國際電影盛事，讓電影人支持電影產業，也希望以地主身分，讓亞太地區眾多電影人，更加認識台灣、看見台灣電影人所拍攝的電影。

張鈞甯表示：「深感榮幸可以擔任亞太影展親善大使，希望透過這次盛會，可以讓亞洲各地的影人看到台灣的創意。這些年不少台灣藝人、幕後人員到大陸發展，是因為大陸市場大、條件好，我現在也在大陸拍片，身旁有很多台灣朋友，大家都很希望能把台灣過去的榮光撿拾回來。」