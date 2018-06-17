張鈞甯擔任2018亞太影展親善大使：把台灣榮光帶回來

「第58屆亞太影展」親善大使，敲定由張鈞甯擔任，她希望透過這次在台灣舉辦國際電影盛事，讓電影人支持電影產業，也希望以地主身分，讓亞太地區眾多電影人，更加認識台灣、看見台灣電影人所拍攝的電影。
張鈞甯表示：「深感榮幸可以擔任亞太影展親善大使，希望透過這次盛會，可以讓亞洲各地的影人看到台灣的創意。這些年不少台灣藝人、幕後人員到大陸發展，是因為大陸市場大、條件好，我現在也在大陸拍片，身旁有很多台灣朋友，大家都很希望能把台灣過去的榮光撿拾回來。」
張鈞甯以給人正面、健康、零負評的形象，和清新感躍上螢幕。憑著《白色巨塔》女主角關欣嶄露頭角，接連演出《我在墾丁天氣晴》丁曉緯、《痞子英雄》的藍西英、《蜂蜜幸運草》的何亞弓等角色，順利敲開她在台灣偶像劇的大門，並在第 44 屆金馬獎獲得提名，以及第10屆台北電影節獲得最佳女演員的殊榮。
為了顛覆過去清新形象，她近年開始詮釋反派角色。在《武媚娘傳奇》中，飾演心機腹黑的「徐賢妃」一角，令所有人驚豔。最近，張鈞甯更在《大軍師司馬懿之軍師聯盟》中，飾演司馬懿賢內助柏靈筠一角，外表溫柔美豔，內心充滿心機深謀遠慮，除了角色非常吃重，更是考驗演技，也讓飾演司馬懿的吳秀波大力讚賞。