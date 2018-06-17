NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈端午比「吹功」　女星一招逆轉勝影／18紅星大合唱祝歐陽娜娜生日凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

張鈞甯擔任2018亞太影展親善大使：把台灣榮光帶回來

記者翁新涵╱台北報導2018/06/17 14:02
▲張鈞甯將擔任「2018亞太影展」親善大使。（圖／亞太影展籌委會取自張鈞甯臉書粉絲專頁，2018.06.17）
▲張鈞甯將擔任「2018亞太影展」親善大使。（圖／亞太影展籌委會取自張鈞甯臉書粉絲專頁，2018.06.17）

「第58屆亞太影展」親善大使，敲定由張鈞甯擔任，她希望透過這次在台灣舉辦國際電影盛事，讓電影人支持電影產業，也希望以地主身分，讓亞太地區眾多電影人，更加認識台灣、看見台灣電影人所拍攝的電影。

張鈞甯表示：「深感榮幸可以擔任亞太影展親善大使，希望透過這次盛會，可以讓亞洲各地的影人看到台灣的創意。這些年不少台灣藝人、幕後人員到大陸發展，是因為大陸市場大、條件好，我現在也在大陸拍片，身旁有很多台灣朋友，大家都很希望能把台灣過去的榮光撿拾回來。」

張鈞甯以給人正面、健康、零負評的形象，和清新感躍上螢幕。憑著《白色巨塔》女主角關欣嶄露頭角，接連演出《我在墾丁天氣晴》丁曉緯、《痞子英雄》的藍西英、《蜂蜜幸運草》的何亞弓等角色，順利敲開她在台灣偶像劇的大門，並在第 44 屆金馬獎獲得提名，以及第10屆台北電影節獲得最佳女演員的殊榮。

為了顛覆過去清新形象，她近年開始詮釋反派角色。在《武媚娘傳奇》中，飾演心機腹黑的「徐賢妃」一角，令所有人驚豔。最近，張鈞甯更在《大軍師司馬懿之軍師聯盟》中，飾演司馬懿賢內助柏靈筠一角，外表溫柔美豔，內心充滿心機深謀遠慮，除了角色非常吃重，更是考驗演技，也讓飾演司馬懿的吳秀波大力讚賞。

 

關鍵字亞太影展張鈞甯
影／「送肉粽」習俗竟跟自殺有關JJ搭世足熱潮　阿根廷尬冰島合唱

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan