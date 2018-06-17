影／米希亞飆唱〈Everything〉　護嗓不吃粽子

日本「天生歌姬」米希亞（MISIA），今（17）日晚間在台北國際會議中心舉辦《MISIA 20th Anniversary - MISIA星空現場 X》演唱會。米希亞睽違5年再度來台開唱，吸引2500名歌迷到場支持，為了拉近與歌迷距離，米希亞用中文向歌迷問候：「大家好！我是米希亞，歡迎大家來我的演唱會，大家一起開心吧！」

米希亞開場穿著一身紅色連身裙現身，演唱16首曲目，包含〈深情包圍〉、日劇《大和拜金女》經典百萬名曲〈Everything〉，現場歌迷聽得如癡如醉，還有日本官方後援會歌迷特地追到台灣，就為了一睹米希亞的風采。



▲米希亞為求演出完美，忌口不酒、不辣、不蒜、不胡椒。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.17）

今年適逢米希亞出道20周年，台灣場巡演也是本次巡演的首場，日方都相當謹慎。昨（16）日米希亞抵台後，為了培養情緒以及保持體力，僅晚餐時間出門去享用台菜料理，吃了道地的台灣小吃「切仔麵」，為保護喉嚨她不酒、不辣、不蒜、不胡椒；由於明天是端午節，吃飯時有樂團團員問起節日由來，米希亞馬上查資料並解釋給大家聽，可惜因為演唱會前夕要護嗓，所以還不能吃粽子。