電梯公告「禁遺體」　喪家抬下17樓泣：誰都會有那一天

喪家還得面對這種遭遇，真的是雪上加霜！中國大陸一名高齡 95 歲的婦人在家中去世，出殯當日，家屬卻在電梯門旁看見鄰居張貼公告禁止往生者搭乘，喪家無奈透過窄小的樓梯，抬著棺材走下 17 層樓，過程中多次發生碰撞，年邁的家屬許爺爺看了心痛表示「誰都會有過世的那一天⋯⋯」

根據《現代快報》報導，中國大陸江蘇省無錫市一名婦人指控， 95 歲的母親在家中病逝，出殯當日一家人要將棺材抬離住處，卻發現電梯旁張貼一張紅色公告，上方寫著「本幢樓人員過世，只能走樓梯，絕不允許乘坐電梯下來」，家屬無奈請人協助，搬著棺材從一旁空間狹小的樓梯走下 17 層樓。