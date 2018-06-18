電梯公告「禁遺體」　喪家抬下17樓泣：誰都會有那一天

喪家還得面對這種遭遇，真的是雪上加霜！中國大陸一名高齡 95 歲的婦人在家中去世，出殯當日，家屬卻在電梯門旁看見鄰居張貼公告禁止往生者搭乘，喪家無奈透過窄小的樓梯，抬著棺材走下 17 層樓，過程中多次發生碰撞，年邁的家屬許爺爺看了心痛表示「誰都會有過世的那一天⋯⋯」
根據《現代快報》報導，中國大陸江蘇省無錫市一名婦人指控， 95 歲的母親在家中病逝，出殯當日一家人要將棺材抬離住處，卻發現電梯旁張貼一張紅色公告，上方寫著「本幢樓人員過世，只能走樓梯，絕不允許乘坐電梯下來」，家屬無奈請人協助，搬著棺材從一旁空間狹小的樓梯走下 17 層樓。
搬運過程中，因空間擁擠，棺材碰撞不斷，上方的鳳凰配飾也因此撞壞。高齡 98 歲的家屬許爺爺走在後方看得十分心疼，不禁流下男兒淚，難過表示「誰都會有過世的那一天。我們這裡估計有很多老年人，難道每個人過世都要從樓梯走？這是對逝者的不尊重！如果我們沒有辦法把遺體搬下樓，這棟樓不就成了一個巨大的墳墓了？」
該大樓物業管理人員受訪時表示，並無規定居民不能透過電梯搬運遺體，唯獨這棟大樓中有居民有意見，才會擅自貼出告示。
▲一名高齡 95 歲的婦人在家中去世，出殯當日，家屬卻在電梯門旁看見鄰居張貼公告禁止往生者搭乘，喪家無奈透過窄小的樓梯，抬著棺材走下 17 層樓。（圖／翻攝自《現代快報》）