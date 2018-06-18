文大宿舍案被抹黑　賴冠群：民進黨集全黨之力攻擊侯友宜

文化大學宿舍的爭議一再遭扭曲，國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室發言人賴冠群指出，侯友宜已數度公開解釋，律師更提供台北市政府的文件給媒體，「何來侯友宜説不知情？」為了選舉，民進黨集中火力全力圍剿、抹黑侯友宜。

賴冠群表示，有政論性節目的名嘴指稱「與文大簽約的是侯友宜」，所以侯友宜才鄭重澄清，簽約的是「又昱公司」，他不在場，簽約的事跟他無關。沒想到蘇貞昌的發言人卻刻意移花接木，再一次明目張膽的抹黑；文大租屋過去21年來，「從扁市府到柯市府都合法」。

賴冠群強調，99塊門牌就是誠實的申報繳稅，更是集合住宅的正常狀態，蘇貞昌「太荒唐」說，已經被打臉，怎麼蘇辦還沒有學會教訓？文化大學也説明，簽約第一年是1500萬，其中包含繳稅，蘇辦不要以為「抺黑100遍就可以成為事實」。