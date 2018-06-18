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文大宿舍案被抹黑　賴冠群：民進黨集全黨之力攻擊侯友宜

記者陳志仁／新北報導2018/06/18 18:09
▲賴冠群（左一）質疑，民進黨動員包括黨、中央、台北市、新北市的各級民代，集中所有的力量在扭曲文大宿舍這件事、抹黑侯友宜。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.18）
▲賴冠群（左一）質疑，民進黨動員包括黨、中央、台北市、新北市的各級民代，集中所有的力量在扭曲文大宿舍這件事、抹黑侯友宜。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.18）

文化大學宿舍的爭議一再遭扭曲，國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室發言人賴冠群指出，侯友宜已數度公開解釋，律師更提供台北市政府的文件給媒體，「何來侯友宜説不知情？」為了選舉，民進黨集中火力全力圍剿、抹黑侯友宜。

賴冠群表示，有政論性節目的名嘴指稱「與文大簽約的是侯友宜」，所以侯友宜才鄭重澄清，簽約的是「又昱公司」，他不在場，簽約的事跟他無關。沒想到蘇貞昌的發言人卻刻意移花接木，再一次明目張膽的抹黑；文大租屋過去21年來，「從扁市府到柯市府都合法」。

賴冠群強調，99塊門牌就是誠實的申報繳稅，更是集合住宅的正常狀態，蘇貞昌「太荒唐」說，已經被打臉，怎麼蘇辦還沒有學會教訓？文化大學也説明，簽約第一年是1500萬，其中包含繳稅，蘇辦不要以為「抺黑100遍就可以成為事實」。

賴冠群認為，21年來不管中央或地方政府、不管哪一位市長，都給予合法的認定，現在就因為選舉，要重新解釋，侯友宜歡迎柯市府趕快查明清楚；至於外界所有扭曲的言論，侯友宜及律師都已經解釋過，現在就期待柯市府快點把事實釐清，千萬不要影響學生的權益。

賴冠群質疑，從這2星期以來，民進黨動員包括黨、中央、台北市、新北市的各級民代，集中所有的力量在扭曲文大宿舍這件事、抹黑侯友宜，由此可知黨政大鯨魚的力量；現在蘇辦更不斷散播謊言，請問這樣的方式，就是蘇老縣長打選戰的水準嗎？

關鍵字文化大學侯友宜蘇貞昌賴冠群
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