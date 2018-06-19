NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈推動非核化　美韓暫停8月聯合軍演世足賽不思議　沙國班機空中竟起火凱擘大寬頻500M只要$799
生活

鄉民拱「評論白狼」被酸　館長轟： 這柯P要出來講啊

生活中心／綜合報導2018/06/19 09:39
▲有網友在批踢踢（ PTT ）拱「館長」陳之漢出面評論國北教大實小畢業典禮，校長邀請張安樂上台頒發市長獎一事，館長無奈回應「我台北市長？」（圖／翻攝自臉書）
▲有網友在批踢踢（ PTT ）拱「館長」陳之漢出面評論國北教大實小畢業典禮，校長邀請張安樂上台頒發市長獎一事，館長無奈回應「我台北市長？」（圖／翻攝自臉書）

國立台北教育大學附屬實驗小學 15 日舉行畢業典禮，校長林正鳳邀請中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上台頒發市長獎引發軒然大波。事後校長一度表示將請辭，隨後又改口「以孩子教育為重」先不辭了，外界議論紛紛。有網友在批踢踢（ PTT ）掀起該事件討論串，拱「館長」陳之漢出面評論，館長則在臉書無奈表示「頒獎這個啊，柯 P 要出來講啊！我台北市長？」

國北教大實小畢業典禮邀請「白狼」張安樂上台頒發市長獎，遭質疑黑道入侵校園，外界爭議不斷，儘管校方緊急張貼道歉聲明也難平息風波。不少網友在批踢踢討論該事件，並拱出時常評論時事的館長，直問「館長怎麼沒對白狼事件發表感言？」好奇表示「國小找個黑道來頒發市長獎，感覺館長應該會蠻有心得的，但怎麼沒看到館長出來評論白狼，有沒有八卦？」

館長隨後在臉書做出回應，「 PTT 鄉民都要我罵白狼，問題是白狼沒有罵過我，也沒有當總統啊！為啥要我罵？」對於國北教大實小畢業典禮中，校長邀請張安樂上台頒發市長獎一事，館長直言「頒獎這個啊，柯 P 要出來講啊！ X 你 X 我台北市長？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈回響，紛紛回應「鄉民不敢罵白狼」、「不要臉的一堆，自己不敢就要別人替死」、「白狼是要罵什麼？還好館長明智」、「白狼又沒怎麼樣， PPT 酸民是到底又在不爽什麼」；不過也有網友認為「我真的看不懂，張安樂就一個學生家屬出席畢業典禮，被邀請上去頒個獎，這樣要被說話？」

關鍵字館長市長柯p張安樂白狼畢業典禮頒獎
西南氣流影響　9縣市發布大雨特報輕微過敏恐成為寶寶發育絆腳石

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan