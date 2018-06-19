鄉民拱「評論白狼」被酸　館長轟： 這柯P要出來講啊

國立台北教育大學附屬實驗小學 15 日舉行畢業典禮，校長林正鳳邀請中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上台頒發市長獎引發軒然大波。事後校長一度表示將請辭，隨後又改口「以孩子教育為重」先不辭了，外界議論紛紛。有網友在批踢踢（ PTT ）掀起該事件討論串，拱「館長」陳之漢出面評論，館長則在臉書無奈表示「頒獎這個啊，柯 P 要出來講啊！我台北市長？」

國北教大實小畢業典禮邀請「白狼」張安樂上台頒發市長獎，遭質疑黑道入侵校園，外界爭議不斷，儘管校方緊急張貼道歉聲明也難平息風波。不少網友在批踢踢討論該事件，並拱出時常評論時事的館長，直問「館長怎麼沒對白狼事件發表感言？」好奇表示「國小找個黑道來頒發市長獎，感覺館長應該會蠻有心得的，但怎麼沒看到館長出來評論白狼，有沒有八卦？」